Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Olan Kadın Oyuncunun Yeni Projeyle Görüştüğü Açıklandı

Neslihan Atagül, kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer aldı. Özellikle Kara Sevda dizisindeki performansıyla geniş kitlelere ulaştı. Dizi yalnızca Türkiye’de değil birçok ülkede de ilgi gördü. Oyuncu daha sonra Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda gibi yapımlarla da izleyici karşısına çıktı.

Son dönemde yeni bir projede yer almayan Atagül’ün adı zaman zaman farklı yapımlarla anılsa da resmi bir anlaşma açıklanmamıştı. Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgi ise oyuncunun yeniden setlere dönmeye hazırlandığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.