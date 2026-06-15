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Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Olan Kadın Oyuncunun Yeni Projeyle Görüştüğü Açıklandı

Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Olan Kadın Oyuncunun Yeni Projeyle Görüştüğü Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
15.06.2026 - 11:51
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Bir süredir ekranlarda yer almayan sevilen bir oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. Hayranlarının merakla beklediği dönüş için ilk sinyal geldi. Yeni sezon öncesinde birçok proje için hazırlıklar sürerken dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı. Sosyal medyada yapılan bir soru-cevap sırasında ortaya çıkan detay kısa sürede ilgi gördü. Oyuncunun yeni bir yapımla görüşme halinde olduğu öğrenildi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Uzun süredir yeni bir projede yer almayan Neslihan Atagül, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Uzun süredir yeni bir projede yer almayan Neslihan Atagül, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Oyuncuyla ilgili son bilgi gazeteci Birsen Altuntaş’tan geldi. Sosyal medya platformu X’te yapılan bir soru-cevap sırasında bir kullanıcı, Atagül’ün yeni bir proje görüşmesi yapıp yapmadığını sordu.

Birsen Altuntaş ise soruya yanıt vererek oyuncunun şu sıralar bir projeyle görüştüğünü açıkladı. Ancak proje hakkında ayrıntı paylaşmadı. Altuntaş, detayların netleşmesinin ardından bilgi vereceğini belirtti.

İşte Birsen Altuntaş’ın yanıtı 👇

İşte Birsen Altuntaş’ın yanıtı 👇

Neslihan Atagül, kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer aldı. Özellikle Kara Sevda dizisindeki performansıyla geniş kitlelere ulaştı. Dizi yalnızca Türkiye’de değil birçok ülkede de ilgi gördü. Oyuncu daha sonra Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda gibi yapımlarla da izleyici karşısına çıktı.

Son dönemde yeni bir projede yer almayan Atagül’ün adı zaman zaman farklı yapımlarla anılsa da resmi bir anlaşma açıklanmamıştı. Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgi ise oyuncunun yeniden setlere dönmeye hazırlandığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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