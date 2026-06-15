Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Olan Kadın Oyuncunun Yeni Projeyle Görüştüğü Açıklandı
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Bir süredir ekranlarda yer almayan sevilen bir oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. Hayranlarının merakla beklediği dönüş için ilk sinyal geldi. Yeni sezon öncesinde birçok proje için hazırlıklar sürerken dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı. Sosyal medyada yapılan bir soru-cevap sırasında ortaya çıkan detay kısa sürede ilgi gördü. Oyuncunun yeni bir yapımla görüşme halinde olduğu öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Uzun süredir yeni bir projede yer almayan Neslihan Atagül, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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İşte Birsen Altuntaş’ın yanıtı 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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