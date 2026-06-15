ATV’nin Yeni Adana Dizisi Güneşin Doğduğu Yer’e Bir İsim Daha Katıldı
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Yeni sezon hazırlıkları devam ederken ekranlara gelmeye hazırlanan dizilerin oyuncu kadroları da netleşmeye devam ediyor. Son dönemde adından söz ettiren yapımlardan biri olan Güneşin Doğduğu Yer için yeni bir oyuncu haberi geldi. Adana’da çekilecek olan dizinin hazırlıkları sürerken kadroya katılan yeni isim belli oldu. Yapım ekibi oyuncu seçimleri üzerinde çalışmalarını sürdürürken projeye dahil olan isimler de açıklanmaya devam ediyor. Oyuncunun canlandıracağı karakterin detayları da ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TimsBi imzası taşıyan Güneşin Doğduğu Yer, yeni sezonun merak edilen projeleri arasında yer alıyor.
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Son olarak Bereketli Topraklar dizisinde izleyici karşısına çıkan Bahar Süer’in projeyle anlaşma sağladığı öğrenildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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