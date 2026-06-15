article/comments
article/share
Haberler
TV
ATV’nin Yeni Adana Dizisi Güneşin Doğduğu Yer’e Bir İsim Daha Katıldı

ATV’nin Yeni Adana Dizisi Güneşin Doğduğu Yer’e Bir İsim Daha Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
15.06.2026 - 09:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken ekranlara gelmeye hazırlanan dizilerin oyuncu kadroları da netleşmeye devam ediyor. Son dönemde adından söz ettiren yapımlardan biri olan Güneşin Doğduğu Yer için yeni bir oyuncu haberi geldi. Adana’da çekilecek olan dizinin hazırlıkları sürerken kadroya katılan yeni isim belli oldu. Yapım ekibi oyuncu seçimleri üzerinde çalışmalarını sürdürürken projeye dahil olan isimler de açıklanmaya devam ediyor. Oyuncunun canlandıracağı karakterin detayları da ortaya çıktı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TimsBi imzası taşıyan Güneşin Doğduğu Yer, yeni sezonun merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

TimsBi imzası taşıyan Güneşin Doğduğu Yer, yeni sezonun merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

Adana’da çekilecek olan dizinin set hazırlıkları devam ediyor. Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı yapım için ekip çalışmalarını sürdürüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Lostuvalı ile Çiğdem Bozali oturuyor. Yapımın 20 Haziran’da sete çıkması planlanıyor. Çekim hazırlıkları da bu doğrultuda devam ediyor. Kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Uğur Güneş, Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Muharrem Türkseven ve İlker Yavuz’un yer aldığı diziye yeni bir oyuncu daha katıldı.

Son olarak Bereketli Topraklar dizisinde izleyici karşısına çıkan Bahar Süer’in projeyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

Son olarak Bereketli Topraklar dizisinde izleyici karşısına çıkan Bahar Süer’in projeyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bahar Süer, dizide Gül Kozan karakterine hayat verecek. Oyuncunun canlandıracağı karakter, hikayede önemli ailelerden biri olan Kozan ailesinin gelini olarak izleyici karşısına çıkacak. Gül Kozan karakteri Celadet’in büyük oğlu İhsan’ın eşi olarak hikayede yer alacak. 

Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan dizi için oyuncu kadrosuna yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapım ekibinin bazı roller için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan dizinin kadın başrol karakterlerinden Tina için de oyuncu arayışının devam ettiği belirtiliyor. Yapım ekibi bu rol için görüşmelerini sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın