ATV’nin Yeni Adana Dizisi Güneşin Doğduğu Yer’e Bir İsim Daha Katıldı

Bahar Süer, dizide Gül Kozan karakterine hayat verecek. Oyuncunun canlandıracağı karakter, hikayede önemli ailelerden biri olan Kozan ailesinin gelini olarak izleyici karşısına çıkacak. Gül Kozan karakteri Celadet’in büyük oğlu İhsan’ın eşi olarak hikayede yer alacak.

Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan dizi için oyuncu kadrosuna yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapım ekibinin bazı roller için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan dizinin kadın başrol karakterlerinden Tina için de oyuncu arayışının devam ettiği belirtiliyor. Yapım ekibi bu rol için görüşmelerini sürdürüyor.