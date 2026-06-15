'Berrak' Oya Unustası Güller ve Günahlar'dan Ayrılıyor mu? İddialar Hakkında Açıklama Geldi!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve cumartesi günlerinin zirvesini kimselere kaptırmayan Güller ve Günahlar ilk sezonuna ara verdi. Heyecanlı bir bölümle yapılan sezon finalinin ardından Güller ve Günahlar'da Berrak karakterine hayat veren Oya Unustası'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi. İddialara yanıt gecikmedi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, sezon boyunca cumartesi günlerinin reyting zirvesinde yer almayı başardı.
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Oyunculuğuyla dizide ilgi gören ancak canlandırdığı karakter sebebiyle dizinin "kötü kadın"ı olan Oya Unustası'nın sezon finalinin ardından Güller ve Günahlar'dan ayrılacağı iddia edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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