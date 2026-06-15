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'Berrak' Oya Unustası Güller ve Günahlar'dan Ayrılıyor mu? İddialar Hakkında Açıklama Geldi!

'Berrak' Oya Unustası Güller ve Günahlar'dan Ayrılıyor mu? İddialar Hakkında Açıklama Geldi!

Güller ve Günahlar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.06.2026 - 08:42
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve cumartesi günlerinin zirvesini kimselere kaptırmayan Güller ve Günahlar ilk sezonuna ara verdi. Heyecanlı bir bölümle yapılan sezon finalinin ardından Güller ve Günahlar'da Berrak karakterine hayat veren Oya Unustası'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi. İddialara yanıt gecikmedi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, sezon boyunca cumartesi günlerinin reyting zirvesinde yer almayı başardı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, sezon boyunca cumartesi günlerinin reyting zirvesinde yer almayı başardı.

Hafta sonu yayında olmasına rağmen yüksek reyting alan ve Gönül Dağı'nı tahtından eden Güller ve Günahlar, sezonun en başarılı yapımlarından biri oldu. Cemre Baysel ve Murat Yıldırım arasındaki yaş farkı sezon başında gündem olurken bu tartışma konusu sezon içinde yerini ikili arasındaki uyuma bıraktı.

Oyunculuğuyla dizide ilgi gören ancak canlandırdığı karakter sebebiyle dizinin "kötü kadın"ı olan Oya Unustası'nın sezon finalinin ardından Güller ve Günahlar'dan ayrılacağı iddia edildi.

Oyunculuğuyla dizide ilgi gören ancak canlandırdığı karakter sebebiyle dizinin "kötü kadın"ı olan Oya Unustası'nın sezon finalinin ardından Güller ve Günahlar'dan ayrılacağı iddia edildi.

Berrak karakterine hayat veren ve dizinin kötü karakterlerinden birini başarıyla canlandıran Oya Unustası, oyunculuğuyla dizide öne çıkan isimlerden biri oldu. Sezon finaliyle birlikte 'Berrak Güller ve Günahlar'dan ayrılıyor mu?' sorusu gündem olurken gazeteci Birsen Altuntaş, ünlü oyuncu Oya Unustası'nın Berrak karakteriyle birlikte dizide kalacağını ve diziden ayrılacağı açıklanan hiçbir oyuncu olmadığını dile getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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