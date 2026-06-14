Eleni Olacağı Söyleniyordu: İlayda Alişan Taşacak Bu Deniz İddialarına Yanıt Verdi
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Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla gündemde kalmaya devam ediyor. Diziyle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar da zaman zaman dikkat çekiyor. Son günlerde konuşulan konulardan biri ise Eleni karakteriyle ilgili oldu. Bazı paylaşımlarda karakterin ilk olarak başka bir oyuncuya teklif edildiği öne sürüldü. Konuyla ilgili yorumlar yapılırken gözler de adı geçen oyuncuya çevrildi. İlayda Alişan ise kendisine yöneltilen soru sonrası konuya açıklık getirdi.
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Sosyal medyada yer alan bazı haberlerde, Taşacak Bu Deniz dizisinde Ava Yaman’ın canlandırdığı Eleni karakterinin ilk olarak İlayda Alişan’a teklif edildiği ileri sürüldü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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