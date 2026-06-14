Eleni Olacağı Söyleniyordu: İlayda Alişan Taşacak Bu Deniz İddialarına Yanıt Verdi

Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla gündemde kalmaya devam ediyor. Diziyle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar da zaman zaman dikkat çekiyor. Son günlerde konuşulan konulardan biri ise Eleni karakteriyle ilgili oldu. Bazı paylaşımlarda karakterin ilk olarak başka bir oyuncuya teklif edildiği öne sürüldü. Konuyla ilgili yorumlar yapılırken gözler de adı geçen oyuncuya çevrildi. İlayda Alişan ise kendisine yöneltilen soru sonrası konuya açıklık getirdi.