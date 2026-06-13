Mehmet Şef Bolu Aşçılarının Saraydaki Yükselişinin Arkasındaki Sırrı Anlattı

MasterChef Türkiye 9. sezonuyla ekranlara döndü. Birbirinden yetenekli aşçıların kıyasıya rekabet ettiği yarışmada, ilk etap tüm heyecanıyla başladı. Hem ülkemizin hem dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerine en çok güvendikleri tabakları şeflere sunarak ana kadroya girmek için ter döküyor.

MasterChef Türkiye stüdyolarında şeflerin kendi aralarında gerçekleştirdiği gastronomi sohbetleri, ekran başındaki izleyicilere her zaman mutfak tarihine dair bilinmeyen pencereler açıyor. Yarışmacıların tezgah başında döktüğü ter kadar, jüri üyelerinin yemeklerin kökenlerine ve kültürel geçmişlerine dair yaptığı değerlendirmeler de büyük ilgi topluyor. İlk bölümde Mehmet Şef, sarayda neden çoğunlukla Bolulu aşçıların çalıştırıldığını anlattı.