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Mehmet Şef Bolu Aşçılarının Saraydaki Yükselişinin Arkasındaki Sırrı Anlattı

Mehmet Şef Bolu Aşçılarının Saraydaki Yükselişinin Arkasındaki Sırrı Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2026 - 00:13

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MasterChef Türkiye 9. sezonuyla ekranlara döndü. Birbirinden yetenekli aşçıların kıyasıya rekabet ettiği yarışmada, ilk etap tüm heyecanıyla başladı. Hem ülkemizin hem dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerine en çok güvendikleri tabakları şeflere sunarak ana kadroya girmek için ter döküyor. 

MasterChef Türkiye stüdyolarında şeflerin kendi aralarında gerçekleştirdiği gastronomi sohbetleri, ekran başındaki izleyicilere her zaman mutfak tarihine dair bilinmeyen pencereler açıyor. Yarışmacıların tezgah başında döktüğü ter kadar, jüri üyelerinin yemeklerin kökenlerine ve kültürel geçmişlerine dair yaptığı değerlendirmeler de büyük ilgi topluyor. İlk bölümde Mehmet Şef, sarayda neden çoğunlukla Bolulu aşçıların çalıştırıldığını anlattı.

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Bolu aşçılarının Osmanlı Sarayı'ndaki yükseliş hikayesi.

Bolu aşçılarının Osmanlı Sarayı'ndaki yükseliş hikayesi.

Osmanlı saray geleneklerinde padişahın ve hanedanın güvenliğini sağlamak, en az lezzetli yemekler sunmak kadar kritik bir öneme sahipti. Somer Şef'in de üzerinde durduğu gibi, saraya aşçı alınırken aranılan ilk ve en önemli özellik sadakat ve mutlak güvenilirlikti. Bolu'nun köklü Türk boylarına dayanan demografik yapısı ve bu bölgeden gelen ustaların saray içindeki hiyerarşik çatışmalara ya da suikast girişimlerine hiçbir zaman adının karışmaması, onları saray mutfağının vazgeçilmezi haline getirdi. Herhangi bir paşanın ya da padişahın zehirlenme vakasında Bolulu aşçıların hiçbir sabıkasının bulunmaması, bu güveni kuşaktan kuşağa aktarılan bir mirasa dönüştürdü. Günümüzde Bolu ve özellikle Mengen bölgesinin gastronomi dünyasındaki sarsılmaz yerinin temelleri, aslında yüzyıllar önce bu mutlak sadakat ve güven zinciriyle atılmış oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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