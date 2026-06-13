Eşref Rüya'nın Final Bölümündeki Aksiyon Sahnesinin Kamera Arkası Yayınlandı
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Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 2. sezonuyla final yaparak ekranlara veda etti. Eşref Rüya'nın finali çok konuşulurken fenomen dizinin son bölümündeki aksiyon sahnesinin kamera arkası yayınlandı.
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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya final yaptı.
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Eşref Rüya'nın final bölümünün kamera arkasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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