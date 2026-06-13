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Eşref Rüya'nın Final Bölümündeki Aksiyon Sahnesinin Kamera Arkası Yayınlandı

Eşref Rüya'nın Final Bölümündeki Aksiyon Sahnesinin Kamera Arkası Yayınlandı

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.06.2026 - 14:38
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Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 2. sezonuyla final yaparak ekranlara veda etti. Eşref Rüya'nın finali çok konuşulurken fenomen dizinin son bölümündeki aksiyon sahnesinin kamera arkası yayınlandı.

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya final yaptı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya final yaptı.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve geniş bir hayran kitlesi edinen Eşref Rüya, ikinci sezonunun ardından final yaparak ekran macerasını noktaladı. Dizinin final bölümü sosyal medyada uzun süre gündem olurken, son bölümde yer alan nefes kesen aksiyon sahnesinin kamera arkası görüntüleri de yayınlandı. Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Eşref Tek karakterinin tek başına verdiği zorlu mücadelenin perde arkası, sahnenin çekim sürecindeki yoğun hazırlıkları ve emek dolu anları gözler önüne serdi.

Eşref Rüya'nın final bölümünün kamera arkasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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