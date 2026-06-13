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Diziler İlk 10'a Bile Giremedi: 12 Haziran Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Diziler İlk 10'a Bile Giremedi: 12 Haziran Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.06.2026 - 12:01
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12 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar'ın sezon finali yapmasıyla 12 Haziran Cuma günü liderlik sıralaması değişti. Kanada - Bosna Hersek maçı reytinglerde zirvede yer alırken onu gündüz kuşağından Müge Anlı ile Tatlı Sert takip etti. Tekrarı yayınlanan Doğanın Kanunu ve Daha 17 ise ilk 10'a bile giremedi.

İşte 12 Haziran Cuma Reyting Sonuçları...

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12 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.

12 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmasıyla reytinglerde büyük değişiklikler yaşandı. 12 Haziran Cuma günü reyting sonuçlarına göre lider Kanada - Bosna Hersek maçı oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Survivor, Gassal, Var Mısın Yok Musun reytinglerde ilk 5'e girerken tekrarları yayınlanan yeni yaz dizileri Doğanın Kanunu ve Daha 17 ilk 10'a giremedi.

12 Haziran Cuma günü reyting sonuçları:

12 Haziran Cuma günü reyting sonuçları:

1) Kanada-Bosna Hersek FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - 6,41

2) Müge Anlı ile Tatlı Sert - 4,33

3) Survivor - 2,84

4) Var Mısın Yok Musun - 2,43

5) Gassal (TKR) - 2,25

6) Esra Erol'da - 2,09

7) Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - 2,06 

8) Zuhal Topal'la Yemekteyiz - 1,76

9) FIFA 2026 Dünya Kupası Kupa Saati - 1,72

10) ATV Ana Haber - 1,71

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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