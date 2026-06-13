Diziler İlk 10'a Bile Giremedi: 12 Haziran Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
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12 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar'ın sezon finali yapmasıyla 12 Haziran Cuma günü liderlik sıralaması değişti. Kanada - Bosna Hersek maçı reytinglerde zirvede yer alırken onu gündüz kuşağından Müge Anlı ile Tatlı Sert takip etti. Tekrarı yayınlanan Doğanın Kanunu ve Daha 17 ise ilk 10'a bile giremedi.
İşte 12 Haziran Cuma Reyting Sonuçları...
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12 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.
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12 Haziran Cuma günü reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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