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Daha 17'nin Deniz'i Helin Elveren, Dizide En Zorlandığı Sahneyi Açıkladı

Daha 17'nin Deniz'i Helin Elveren, Dizide En Zorlandığı Sahneyi Açıkladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.06.2026 - 08:36
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Kanal D'nin yeni yaz dizisi Daha 17, yaz sezonuna şimdiden damgasını vurdu. Reytinglerde enfes artışlar yaşayan Daha 17'nin ayrıca internet izlenmeleri milyonları geçerken dizide Deniz karakterine hayat veren Helin Elveren, dizide en çok zorlandığı sahneyi itiraf etti.

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Kanal D'nin yaz ekranındaki yeni dizisi Daha 17, kısa sürede izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı

Kanal D'nin yaz ekranındaki yeni dizisi Daha 17, kısa sürede izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı

Hem reytinglerde yükselişini sürdüren hem de dijital platformlarda milyonlarca izlenmeye ulaşan Daha 17'nin genç yıldızı Helin Elveren, çekimler sırasında en çok zorlandığı sahneyi anlattı.

Dizide Deniz karakterini canlandıran Elveren, suya atladığı bir sahnenin kendisi için oldukça zorlu geçtiğini söyledi. Heyecanına yenik düştüğünü belirten oyuncu, sahne sırasında nefesini tutmayı unuttuğunu ve bu nedenle çekimlerde zor anlar yaşadığını ifade etti.

Helin Elveren o anları 'Dün suya atlamalı bir sahne çektik, biraz zorlandım. Çok heyecanlandım, heyecandan nefesimi tutmayı unuttum.' ifadeleriyle anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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