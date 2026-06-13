Daha 17'nin Deniz'i Helin Elveren, Dizide En Zorlandığı Sahneyi Açıkladı

Hem reytinglerde yükselişini sürdüren hem de dijital platformlarda milyonlarca izlenmeye ulaşan Daha 17'nin genç yıldızı Helin Elveren, çekimler sırasında en çok zorlandığı sahneyi anlattı.

Dizide Deniz karakterini canlandıran Elveren, suya atladığı bir sahnenin kendisi için oldukça zorlu geçtiğini söyledi. Heyecanına yenik düştüğünü belirten oyuncu, sahne sırasında nefesini tutmayı unuttuğunu ve bu nedenle çekimlerde zor anlar yaşadığını ifade etti.

Helin Elveren o anları 'Dün suya atlamalı bir sahne çektik, biraz zorlandım. Çok heyecanlandım, heyecandan nefesimi tutmayı unuttum.' ifadeleriyle anlattı.