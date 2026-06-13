Daha 17'nin Deniz'i Helin Elveren, Dizide En Zorlandığı Sahneyi Açıkladı
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Kanal D'nin yeni yaz dizisi Daha 17, yaz sezonuna şimdiden damgasını vurdu. Reytinglerde enfes artışlar yaşayan Daha 17'nin ayrıca internet izlenmeleri milyonları geçerken dizide Deniz karakterine hayat veren Helin Elveren, dizide en çok zorlandığı sahneyi itiraf etti.
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Kanal D'nin yaz ekranındaki yeni dizisi Daha 17, kısa sürede izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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