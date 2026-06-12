"Arka Sokaklar Bitti mi?" Sorusuna Dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den Açıklama
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Kanal D ekranlarında 20 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar geçtiğimiz günlerde sezon finaliyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın yeni sezonda devam edip etmeyeceği henüz netleşmezken dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın akıbeti hakkında konuştu.
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Arka Sokaklar, 20. sezon finalini geçtiğimiz günlerde yaptı.
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"Arka Sokaklar devam edecek mi?" sorusuna Rıza Baba'yı canlandıran Zafer Ergin'den açıklama:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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