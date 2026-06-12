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"Arka Sokaklar Bitti mi?" Sorusuna Dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den Açıklama

"Arka Sokaklar Bitti mi?" Sorusuna Dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den Açıklama

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2026 - 23:12
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Kanal D ekranlarında 20 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar geçtiğimiz günlerde sezon finaliyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın yeni sezonda devam edip etmeyeceği henüz netleşmezken dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın akıbeti hakkında konuştu.

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Arka Sokaklar, 20. sezon finalini geçtiğimiz günlerde yaptı.

Arka Sokaklar, 20. sezon finalini geçtiğimiz günlerde yaptı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın 20. sezonunun final sezonu olacağı açıklanırken birkaç gün sonra bu karar değişmiş ve dizi sezon finali bölümüyle ekrana gelmişti. Sezon finalinde tüm ekibin şehit olduğu bir senaryo ekrana gelirken Arka Sokaklar'ın akıbeti hakkında hala net bir açıklama gelmiş değil.

Arka Sokaklar seyircisi yeni sezon için heyecanla beklerken dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'den sürpriz açıklamalar geldi.

"Arka Sokaklar devam edecek mi?" sorusuna Rıza Baba'yı canlandıran Zafer Ergin'den açıklama:

"Arka Sokaklar devam edecek mi?" sorusuna Rıza Baba'yı canlandıran Zafer Ergin'den açıklama:

'Devam eder miyiz, edemez miyiz, bu konu hakkında fazla konuşamıyorum. Ben bu projeye ilk başlarken eğitimciydim. Eğitici bir proje olsun istiyordum. Sürekli aşk meşk dizileri vardı. Ben de kabul ettim. Doğru ve çok güzel bir iş yaptık.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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