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Eşref Rüya'nın Son Sahnesinde Çağatay Ulusoy Değil, Dublörü Rol Almış

Eşref Rüya'nın Son Sahnesinde Çağatay Ulusoy Değil, Dublörü Rol Almış

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2026 - 20:50
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya, 47. bölümüyle ekrana veda etti. Sezon finali yapması beklenen dizinin ani final kararı herkesi şoke ederken dizinin finali sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle son sahnede Eşref'in görünmesiyle 'Eşref Tek yaşıyor mu?' sorusu akıllara gelirken o sahnede rol alan ismin Çağatay Ulusoy değil, dublörü olduğu ortaya çıktı.

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Eşref Rüya, 2. sezonuyla ekranlara veda etti.

Eşref Rüya, 2. sezonuyla ekranlara veda etti.

Kanal D ekranlarının çok izlenen dizilerinden Eşref Rüya, 47. bölümüyle izleyicisine veda etti. Aslında sezon finali yapması beklenen yapımın ani şekilde final kararı alması büyük şaşkınlık yarattı. Final bölümü kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Özellikle son sahnede Eşref karakterinin görünmesi, “Eşref Tek hayatta mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Ancak o sahnede izleyicinin gördüğü kişinin Çağatay Ulusoy değil, dublörü olduğu sonradan ortaya çıktı.

Eşref Rüya'nın son sahnesinde dublör kullanıldığı ortaya çıktı.

Eşref Rüya'nın son sahnesinde dublör kullanıldığı ortaya çıktı.

Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'da dublörlüğünü yapan isim, sosyal medya paylaşımıyla son sahnedeki soru işaretlerini giderdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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