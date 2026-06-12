Eşref Rüya'nın Son Sahnesinde Çağatay Ulusoy Değil, Dublörü Rol Almış
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya, 47. bölümüyle ekrana veda etti. Sezon finali yapması beklenen dizinin ani final kararı herkesi şoke ederken dizinin finali sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle son sahnede Eşref'in görünmesiyle 'Eşref Tek yaşıyor mu?' sorusu akıllara gelirken o sahnede rol alan ismin Çağatay Ulusoy değil, dublörü olduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşref Rüya, 2. sezonuyla ekranlara veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşref Rüya'nın son sahnesinde dublör kullanıldığı ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın