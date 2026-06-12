Kimse Tahmin Edemedi: Ali Özbir'in Eşi Esra Erol'u Telefonuna Kaydettiği İsim Herkesi Şaşırttı
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Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun, Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanıyor.
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Esra Erol, eşi Ali Özbir'e dair itirafıyla sosyal medyada viral oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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