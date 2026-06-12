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Kimse Tahmin Edemedi: Ali Özbir'in Eşi Esra Erol'u Telefonuna Kaydettiği İsim Herkesi Şaşırttı

Kimse Tahmin Edemedi: Ali Özbir'in Eşi Esra Erol'u Telefonuna Kaydettiği İsim Herkesi Şaşırttı

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2026 - 17:59
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ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un sunucusu Esra Erol, yayında eşiyle alakalı şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Eşi Ali Özbir'i 'Emanetim' ismiyle telefonuna kaydettiğini açıklayan Esra Erol, eşinin kendisini kaydettiği ismi açıklayınca herkes şoke oldu.

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Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun, Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun, Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanıyor.

ATV'nin yaz sezonu için hazırladığı Var Mısın Yok Musun kısa sürede ekrana damgasını vurdu. Gündüz kuşağının vazgeçilmez ismi Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan Var Mısın Yok Musun 5 milyon TL'lik büyük ödülüyle yoğun talep görürken Esra Erol'un programdaki bir itirafı kısa sürede gündem yarattı.

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e dair itirafıyla sosyal medyada viral oldu.

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e dair itirafıyla sosyal medyada viral oldu.

Var Mısın Yok Musun'da eşi Ali Özbir'i telefonuna 'Emanetim' ismiyle kaydettiğini belirten Esra Erol, ardından stüdyodaki yarışmacılara yönelerek eşinin onu hangi isimle kaydettiğini sordu. Stüdyodaki kimse doğru tahminde bulunamazken Esra Erol, eşi Ali Özbir'in kendisini 'ESR' veya 'Üç Kişi' ismiyle kaydettiğini itiraf etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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