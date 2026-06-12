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Eşref Rüya'nın Finalinin Ardından Çiğdem'i Canlandıran Büşra Develi'den Duygulandıran Veda

Eşref Rüya'nın Finalinin Ardından Çiğdem'i Canlandıran Büşra Develi'den Duygulandıran Veda

Kanal D yerli dizi Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2026 - 16:26
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Kanal D ekranlarında 2 sezon boyunca ekrana gelen Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı final yaparak ekrana veda etti. Eşref Rüya'nın final bölümünün ardından dizide rol alan oyuncular veda paylaşımları yaparken bir paylaşım da Çiğdem'i canlandıran Büşra Develi'den geldi. Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi, duygulandıran veda paylaşımıyla gündem oldu.

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya final yaparak ekranlara veda etti.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya final yaparak ekranlara veda etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, 47. bölümüyle final yaptı. 2 sezondur çarşamba akşamlarına damga vuran dizinin final bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşref Tek'in finalde ölmesi seyirciyi yasa boğarken Büşra Develi'nin canlandırdığı Çiğdem karakterinin hayatını kaybetmesi seyirciyi şoke etti.

Eşref Rüya'nın gündeme oturan final bölümünün ardından Çiğdem'i canlandıran Büşra Develi'den duygulandıran bir veda paylaşımı geldi.

İşte Büşra Develi'nin Eşref Rüya'ya duygulandıran veda paylaşımı:

İşte Büşra Develi'nin Eşref Rüya'ya duygulandıran veda paylaşımı:

Bu koskocaaaman hikayenin sonuna geldik…

Başta emniyetin yüz karası Çido olmak üzere, birlikte güldüğüm, yorulduğum, sabahladığım tüm ekip arkadaşlarıma; yönetmenlerimize, senaristimize, yayında ve yapımda emeği geçen herkese ve bizi hiç yalnız bırakmayan izleyicilerimize teşekkür ederim.

Benim için hep çok özel, unutulmaz bir iş olarak kalacak.Sizi çok seviyorum. Hepinizi gerçekten özleyeceğim. 🫂🤍

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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