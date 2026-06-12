Eşref Rüya'nın Finalinin Ardından Çiğdem'i Canlandıran Büşra Develi'den Duygulandıran Veda
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Kanal D ekranlarında 2 sezon boyunca ekrana gelen Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı final yaparak ekrana veda etti. Eşref Rüya'nın final bölümünün ardından dizide rol alan oyuncular veda paylaşımları yaparken bir paylaşım da Çiğdem'i canlandıran Büşra Develi'den geldi. Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi, duygulandıran veda paylaşımıyla gündem oldu.
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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya final yaparak ekranlara veda etti.
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İşte Büşra Develi'nin Eşref Rüya'ya duygulandıran veda paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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