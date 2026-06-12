Eşref Rüya'nın Finalinin Ardından Çiğdem'i Canlandıran Büşra Develi'den Duygulandıran Veda

Bu koskocaaaman hikayenin sonuna geldik…

Başta emniyetin yüz karası Çido olmak üzere, birlikte güldüğüm, yorulduğum, sabahladığım tüm ekip arkadaşlarıma; yönetmenlerimize, senaristimize, yayında ve yapımda emeği geçen herkese ve bizi hiç yalnız bırakmayan izleyicilerimize teşekkür ederim.

Benim için hep çok özel, unutulmaz bir iş olarak kalacak.Sizi çok seviyorum. Hepinizi gerçekten özleyeceğim. 🫂🤍