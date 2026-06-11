ATV'nin Çekimleri Adana'da Yapılacak Yeni Dizisine Sürpriz Oyuncu
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Yerli dizilerin arka arkaya final yapmasının ardından kanallar yeni sezon dizi hazırlıklarına başladı.
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Oyuncu İlker Yavuz, ATV'nin Adana dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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