article/comments
article/share
Haberler
TV
ATV'nin Çekimleri Adana'da Yapılacak Yeni Dizisine Sürpriz Oyuncu

ATV'nin Çekimleri Adana'da Yapılacak Yeni Dizisine Sürpriz Oyuncu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.06.2026 - 16:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ATV'nin yeni sezon için hazırlıklarına başladığı yerli dizisini 'Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosu tamamlanıyor. Çekimleri Adana'da yapılacak dizinin hazırlıkları tam gaz sürerken Birsen Altuntaş, kadroya yeni bir oyuncunun dahil olduğunu duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yerli dizilerin arka arkaya final yapmasının ardından kanallar yeni sezon dizi hazırlıklarına başladı.

Yerli dizilerin arka arkaya final yapmasının ardından kanallar yeni sezon dizi hazırlıklarına başladı.

ATV'nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Orhan, 10 Haziran Çarşamba günü final yaparak ekrana veda ederken kanal, yeni sezon dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer' için oyuncu seçmelerine devam ediyor.

ATV'nin çekimleri Adana'da yapılacak yeni dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosu için anlaşmaya varılan isimler Sibel Taşçıoğlu, Uğur Güneş, Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Muharrem Türkseven olarak açıklanırken Birsen Altuntaş kadroya dahil olan yeni oyuncuyu açıkladı.

Oyuncu İlker Yavuz, ATV'nin Adana dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu İlker Yavuz, ATV'nin Adana dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İlker Yavuz, Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Sibel Taşçıoğlu'nun canlandıracağı hanımağa Celadet'in çalışanı Zeki olarak karşımıza çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın