RTÜK'ten Peş Peşe Cezalar: Esra Erol, Daha 17, Halef: Köklerin Çağrısı Listede!
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RTÜK, son Üst Kurul toplantısında çeşitli televizyon programları ve diziler hakkında yaptırım kararı aldı.
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RTÜK'ten Daha 17 ve Halef: Köklerin Çağrısı'na para cezası!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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