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RTÜK'ten Peş Peşe Cezalar: Esra Erol, Daha 17, Halef: Köklerin Çağrısı Listede!

RTÜK'ten Peş Peşe Cezalar: Esra Erol, Daha 17, Halef: Köklerin Çağrısı Listede!

Esra Erol RTÜK Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.06.2026 - 15:19
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RTÜK’ten televizyon kanallarına ceza yağdı. Üst Kurul’un son toplantısında gündüz kuşağı programları ve diziler mercek altına alınırken, ATV, SHOW TV, STAR TV, NOW TV ve Kanal D’de yayınlanan bazı yapımlara yayın ihlalleri nedeniyle idari para cezaları verildi.

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RTÜK, son Üst Kurul toplantısında çeşitli televizyon programları ve diziler hakkında yaptırım kararı aldı.

RTÜK, son Üst Kurul toplantısında çeşitli televizyon programları ve diziler hakkında yaptırım kararı aldı.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında bir çocuğun biyolojik babasının belirlenmesine ilişkin DNA testi tartışmalarının ekrana taşınması sonrası gelen yoğun izleyici şikâyetleri değerlendirildi. Programın çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle kanala yüzde 1 oranında idari para cezası uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündüz kuşağı yayınlarına yönelik incelemelerde ise SHOW TV'deki Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ve STAR TV'de ekrana gelen Nur Viral ile Sen İstersen programları da benzer gerekçelerle yüzde 1 idari para cezasına çarptırıldı.

RTÜK'ten Daha 17 ve Halef: Köklerin Çağrısı'na para cezası!

RTÜK'ten Daha 17 ve Halef: Köklerin Çağrısı'na para cezası!

Öte yandan NOW TV'nin Halef: Köklerin Çağrısı dizisine şiddet içerikleri nedeniyle, Kanal D'nin Daha 17 dizisine ise çocuk ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileyebilecek unsurlar içerdiği gerekçesiyle yüzde 1 oranında idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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