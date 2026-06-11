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Eşref Rüya'nın Bitmesiyle 4 Oyuncu Çağatay Ulusoy'u Takipten Çıktı

Eşref Rüya'nın Bitmesiyle 4 Oyuncu Çağatay Ulusoy'u Takipten Çıktı

yerli dizi Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.06.2026 - 11:20
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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya, dün akşam (10 Haziran) ekrana gelen bölümüyle seyircisine veda etti. Eşref Rüya'nın final bölümü sosyal medyanın gündemine otururken viral olan bir başka detay dizide rol alan 4 oyuncunun başrol Çağatay Ulusoy'u takipten çıkması oldu.

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Eşref Rüya, yeni sezon onayı alan diziler arasında yer alsa da bu karar değiştirilmiş ve Eşref Rüya'nın final yapacağı duyurulmuştu.

Eşref Rüya, yeni sezon onayı alan diziler arasında yer alsa da bu karar değiştirilmiş ve Eşref Rüya'nın final yapacağı duyurulmuştu.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya, 2 sezon boyunca sadık seyirci kitlesiyle ekranda başarılı bir performans sergilemişti. 3. sezon onayı alan Eşref Rüya'nın sezon finali kararı değiştirilip finale çevrilirken sevilen dizi 10 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle ekrana veda etti.

Eşref Rüya'nın büyük finali sosyal medyanın gündemine otururken dikkatli seyirciler, Eşref Rüya'nın 4 oyuncusunun dizinin başrolü Çağatay Ulusoy'u takipten çıktığını fark etti.

Söz konusu takipten çıkma hamlesinin ardından akıllara Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'nın başrol oyuncusu Demet Özdemir'i kıskandığı ve bu durumun sette krizlere yol açtığı iddiası geldi.

Büşra Develi ve Levent Özdilek, Çağatay Ulusoy'u takipten çıkan isimler oldu.

Büşra Develi ve Levent Özdilek, Çağatay Ulusoy'u takipten çıkan isimler oldu.

Eşref Rüya'da Çiğdem'i canlandıran Büşra Develi ve Hıdır'a hayat veren Levent Özdilek'in final bölümünün yayınlanmasının ardından Çağatay Ulusoy'u takipten çıkması dikkatten kaçmadı.

Eşref Rüya oyuncuları Hatice Deniz ve Ebru Aytemur da Çağatay Ulusoy'u takip etmeyi bırakan isimler arasında yer aldı.

Eşref Rüya oyuncuları Hatice Deniz ve Ebru Aytemur da Çağatay Ulusoy'u takip etmeyi bırakan isimler arasında yer aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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