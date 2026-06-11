Eşref Rüya'nın Bitmesiyle 4 Oyuncu Çağatay Ulusoy'u Takipten Çıktı
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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya, dün akşam (10 Haziran) ekrana gelen bölümüyle seyircisine veda etti. Eşref Rüya'nın final bölümü sosyal medyanın gündemine otururken viral olan bir başka detay dizide rol alan 4 oyuncunun başrol Çağatay Ulusoy'u takipten çıkması oldu.
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Eşref Rüya, yeni sezon onayı alan diziler arasında yer alsa da bu karar değiştirilmiş ve Eşref Rüya'nın final yapacağı duyurulmuştu.
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Büşra Develi ve Levent Özdilek, Çağatay Ulusoy'u takipten çıkan isimler oldu.
Eşref Rüya oyuncuları Hatice Deniz ve Ebru Aytemur da Çağatay Ulusoy'u takip etmeyi bırakan isimler arasında yer aldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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