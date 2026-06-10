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Kuruluş Orhan'ın Finali Öncesi Asporça Hatun'u Canlandıran Alina Boz'dan Veda Paylaşımı

Kuruluş Orhan'ın Finali Öncesi Asporça Hatun'u Canlandıran Alina Boz'dan Veda Paylaşımı

yerli dizi Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.06.2026 - 17:52
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ATV'nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Orhan, beklenen reyting oranlarına ulaşamayınca finalden kaçamadı. Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer aldığı Kuruluş Orhan, bu akşam (10 Haziran) final yapacak. Kuruluş Orhan'ın finalinden önce dizide Asporça Hatun karakterine hayat veren Alina Bozdan veda paylaşımı geldi.

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ATV'nin dönem dizisi Kuruluş Orhan reyting kurbanı oldu. Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz'lu Kuruluş Orhan bu akşam final yapacak.

ATV'nin dönem dizisi Kuruluş Orhan reyting kurbanı oldu. Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz'lu Kuruluş Orhan bu akşam final yapacak.

ATV'nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Osman, Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla bitmiş ve yerine Kuruluş Orhan dizisi başlamıştı. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey'i canlandırdığı Kuruluş Orhan reytinglerde beklenen oranlara bir türlü ulaşamazken sevilen dizi için final kararı geldi çattı.

ATV, Kuruluş Orhan'ın finalini onaylarken dönem dizisi bu akşam (10 Haziran) final bölümüyle ekrana gelecek. Kuruluş Orhan'ın final bölümü yayınlanmadan dizide Asporça Hatun karakterine hayat veren Alina Boz veda paylaşımıyla gündem oldu.

Kuruluş Orhan'ın final yapması üzerine Asporça Hatun karakterini canlandıran Alina Boz, duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Kuruluş Orhan'ın final yapması üzerine Asporça Hatun karakterini canlandıran Alina Boz, duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Instagram hesabından Kuruluş Orhan setinden fotoğraflar paylaşan Alina Boz, paylaşımından birine 'Elveda Asporça. İyi ki tanıştık.' notunu düştü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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