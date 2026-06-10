Kuruluş Orhan'ın Finali Öncesi Asporça Hatun'u Canlandıran Alina Boz'dan Veda Paylaşımı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ATV'nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Orhan, beklenen reyting oranlarına ulaşamayınca finalden kaçamadı. Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer aldığı Kuruluş Orhan, bu akşam (10 Haziran) final yapacak. Kuruluş Orhan'ın finalinden önce dizide Asporça Hatun karakterine hayat veren Alina Bozdan veda paylaşımı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV'nin dönem dizisi Kuruluş Orhan reyting kurbanı oldu. Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz'lu Kuruluş Orhan bu akşam final yapacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuruluş Orhan'ın final yapması üzerine Asporça Hatun karakterini canlandıran Alina Boz, duygusal bir veda paylaşımı yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın