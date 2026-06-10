Esme mi, Fadime mi, Eleni mi? Taşacak Bu Deniz Seti, Adil'in Yerinde Olsalar Kimi Kurtaracaklarını Açıkladı
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TRT'nin fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'in sezon finalinde Celil Nalçakan'ın canlandırdığı Timur Volkov, Adil'i kız kardeşi, eşi ve kızı arasında seçim yapmaya zorladı. Sezon finalinde Adil'in kimin hayatını kurtardığı soru işareti olarak kalırken set çalışanları kendi tercihlerini açıkladı.
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TRT ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezon finalinde izleyicileri büyük bir merakın içinde bıraktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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