Cemre Baysel, Güller ve Günahlar'daki Partneri Murat Yıldırım'la Arasındaki 20 Yaş Farka Ne Dedi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, 13 Haziran Cumartesi akşamı sezon finali bölümüyle ekrana gelecek. 2. sezon onayı alan Güller ve Günahlar, TRT yapımı Gönül Dağı'nı reytinglerde sollayıp zirveye yerleşen dizi olurken başroller Cemre Baysel ve Murat Yıldırım arasındaki yaş farkı bir süre gündem yaratmıştı. Cemre Baysel, sezon finali öncesi Murat Yıldırım'la arasındaki 20 yaş fark hakkında konuştu.
KAYNAK: Magazin News
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar, 13 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanacak sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güller ve Günahlar'ın yıldızı Cemre Baysel'in partneri Murat Yıldırım'la arasındaki 20 yaş fark hakkındaki röportajını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın