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Cemre Baysel, Güller ve Günahlar'daki Partneri Murat Yıldırım'la Arasındaki 20 Yaş Farka Ne Dedi?

Cemre Baysel, Güller ve Günahlar'daki Partneri Murat Yıldırım'la Arasındaki 20 Yaş Farka Ne Dedi?

yerli dizi Güller ve Günahlar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.06.2026 - 12:08
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, 13 Haziran Cumartesi akşamı sezon finali bölümüyle ekrana gelecek. 2. sezon onayı alan Güller ve Günahlar, TRT yapımı Gönül Dağı'nı reytinglerde sollayıp zirveye yerleşen dizi olurken başroller Cemre Baysel ve Murat Yıldırım arasındaki yaş farkı bir süre gündem yaratmıştı. Cemre Baysel, sezon finali öncesi Murat Yıldırım'la arasındaki 20 yaş fark hakkında konuştu.

KAYNAK: Magazin News

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Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar, 13 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanacak sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar, 13 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanacak sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İlk sezonunda güçlü reyting performansıyla dikkat çeken ve ikinci sezon onayını alan dizi, özellikle TRT'nin sevilen yapımı Gönül Dağı'nı geride bırakarak zirveye yerleşmesiyle gündem olmuştu.

Dizinin başrollerini paylaşan Cemre Baysel ve Murat Yıldırım ise yalnızca ekran uyumlarıyla değil, aralarındaki yaş farkıyla da uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Sezon finali öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Cemre Baysel, kendisine yöneltilen yaş farkı sorusuna net bir yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, Murat Yıldırım ile arasındaki 20 yaşlık farkın sık sık konuşulmasına ilişkin, 'Uyumu gördünüz. Cevabımızı verdik' ifadelerini kullanarak ikilinin ekrandaki enerjisinin her şeyi anlattığını söyledi.

Güller ve Günahlar'ın yıldızı Cemre Baysel'in partneri Murat Yıldırım'la arasındaki 20 yaş fark hakkındaki röportajını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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