Cemre Baysel, Güller ve Günahlar'daki Partneri Murat Yıldırım'la Arasındaki 20 Yaş Farka Ne Dedi?

İlk sezonunda güçlü reyting performansıyla dikkat çeken ve ikinci sezon onayını alan dizi, özellikle TRT'nin sevilen yapımı Gönül Dağı'nı geride bırakarak zirveye yerleşmesiyle gündem olmuştu.

Dizinin başrollerini paylaşan Cemre Baysel ve Murat Yıldırım ise yalnızca ekran uyumlarıyla değil, aralarındaki yaş farkıyla da uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Sezon finali öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Cemre Baysel, kendisine yöneltilen yaş farkı sorusuna net bir yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, Murat Yıldırım ile arasındaki 20 yaşlık farkın sık sık konuşulmasına ilişkin, 'Uyumu gördünüz. Cevabımızı verdik' ifadelerini kullanarak ikilinin ekrandaki enerjisinin her şeyi anlattığını söyledi.