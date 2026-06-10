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Eski Aşıklar Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın Yeni Dizisi Mercan Köşk'ten İlk Fragman Geldi

Eski Aşıklar Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın Yeni Dizisi Mercan Köşk'ten İlk Fragman Geldi

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.06.2026 - 10:19
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Magazin dünyasına damga vuran çiftlerden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, ani ayrılıklarıyla herkesi şoke etmişti. Şubat ayında ilişkilerine son veren Sancaktutan ve Aka'nın ayrılığı hayranları tarafından henüz kabullenilirken ikiliden beklenmedik bir hamle gelmişti. ATV'nin yeni sezon dizisi Mercan Köşk'ün başrol oyuncuları olan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın bu kararı uzun süre gündem yaratırken eski aşıkların partner olduğu Mercan Köşk dizisinden ilk tanıtım fragmanı sonunda geldi.

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Eski sevgililer Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrol olduğu yeni ATV dizisi Mercan Köşk'ten ilk tanıtım fragmanı geldi.

Eski sevgililer Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrol olduğu yeni ATV dizisi Mercan Köşk'ten ilk tanıtım fragmanı geldi.

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, sürpriz ayrılıklarıyla uzun süre gündemden düşmemişti. Şubat ayında yollarını ayırma kararı alan ünlü çiftin ayrılığı hayranlarını derinden üzerken, ikiliden kısa süre sonra herkesi şaşırtan yeni bir hamle gelmişti.

Ayrılık sonrası aynı projede buluşan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın, ATV'nin yeni sezon için hazırlanan iddialı dizisi Mercan Köşk'te başrolleri paylaşacağı ortaya çıkmıştı. Eski aşıkların yeniden partner olması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, dizi daha yayınlanmadan merak konusu olmuştu.

Uzun süredir beklenen Mercan Köşk dizisinden ilk tanıtım fragmanı nihayet yayınlandı. Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ekran uyumu dikkat çekerken, fragman kısa sürede izleyicilerin gündemine oturdu. Hem dizinin hikayesi hem de eski sevgililerin aynı projede bir araya gelmesi şimdiden sezonun en çok konuşulacak yapımlarından birinin sinyallerini verdi.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrol olduğu ATV dizisi Mercan Köşk'ün ilk fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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