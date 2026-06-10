Eski Aşıklar Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın Yeni Dizisi Mercan Köşk'ten İlk Fragman Geldi
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Magazin dünyasına damga vuran çiftlerden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, ani ayrılıklarıyla herkesi şoke etmişti. Şubat ayında ilişkilerine son veren Sancaktutan ve Aka'nın ayrılığı hayranları tarafından henüz kabullenilirken ikiliden beklenmedik bir hamle gelmişti. ATV'nin yeni sezon dizisi Mercan Köşk'ün başrol oyuncuları olan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın bu kararı uzun süre gündem yaratırken eski aşıkların partner olduğu Mercan Köşk dizisinden ilk tanıtım fragmanı sonunda geldi.
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Eski sevgililer Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrol olduğu yeni ATV dizisi Mercan Köşk'ten ilk tanıtım fragmanı geldi.
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Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrol olduğu ATV dizisi Mercan Köşk'ün ilk fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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