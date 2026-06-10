Feyza Civelek’in Kızılcık Şerbeti'ndeki Akıbeti Tartışılırken Nilay Rolü İçin Sürpriz İsim Öne Çıktı
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in yasaklı madde testi pozitif çıkmıştı. Feyza Civelek'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılacağı düşünülürken dizinin sevenleri, Nilay karakterini canlandırmasını istedikleri oyuncuyu belirledi.
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Feyza Civelek'in yasaklı madde testinin pozitif çıkmasıyla akıllara Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılma ihtimali geldi.
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Kızılcık Şerbeti seyircisinin Feyza Civelek sonrası Nilay karakteri için tercihi Ömer'de izlediğimiz Gamze Karaduman oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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