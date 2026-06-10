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Feyza Civelek’in Kızılcık Şerbeti'ndeki Akıbeti Tartışılırken Nilay Rolü İçin Sürpriz İsim Öne Çıktı

Feyza Civelek’in Kızılcık Şerbeti'ndeki Akıbeti Tartışılırken Nilay Rolü İçin Sürpriz İsim Öne Çıktı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.06.2026 - 16:50
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in yasaklı madde testi pozitif çıkmıştı. Feyza Civelek'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılacağı düşünülürken dizinin sevenleri, Nilay karakterini canlandırmasını istedikleri oyuncuyu belirledi.

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Feyza Civelek'in yasaklı madde testinin pozitif çıkmasıyla akıllara Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılma ihtimali geldi.

Feyza Civelek'in yasaklı madde testinin pozitif çıkmasıyla akıllara Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılma ihtimali geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün kış aylarında yasaklı madde testi pozitif çıkmış ve oyuncu Show TV yönetimi tarafından derhal diziden çıkarılmıştı. Güngör'ün rol arkadaşı Feyza Civelek'in de aynı durumu yaşaması üzerine sosyal medyada Civelek'in Şerbo'dan çıkarılması gerektiğine dair paylaşımlar yapıldı. Show TV ve Gold Yapım'dan Feyza Civelek'in akıbetine dair hiçbir açıklama gelmezken Kızılcık Şerbeti seyircisi Civelek'in gitmesi durumunda Nilay karakterini canlandırmasını istedikleri oyuncuyu belirledi.

Kızılcık Şerbeti seyircisinin Feyza Civelek sonrası Nilay karakteri için tercihi Ömer'de izlediğimiz Gamze Karaduman oldu.

Kızılcık Şerbeti seyircisinin Feyza Civelek sonrası Nilay karakteri için tercihi Ömer'de izlediğimiz Gamze Karaduman oldu.
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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