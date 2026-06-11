Kuruluş Orhan'ın Final Yapmasının Ardından Mert Yazıcıoğlu'ndan Duygulandıran Veda Paylaşımı
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ATV'nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Orhan, sezon boyunca bir türlü istediği reyting oranlarını elde edemedi. Çarşamba akşamları yayınlanan Eşref Rüya ve Yeraltı'nın gerisinde kalan Kuruluş Orhan için final kaçınılmaz olurken sevilen dizi dün akşam (10 Haziran) ekranlara veda etti. Dizinin Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu, Instagram hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.
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ATV'nin dönem dizisi Kuruluş Orhan, reyting kurbanı diziler arasında yer aldı. Kuruluş Orhan, 10 Haziran Çarşamba final yaparak ekranlara veda etti.
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İşte Kuruluş Orhan'ın finali sonrası Mert Yazıcıoğlu'nun veda paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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