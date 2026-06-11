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Kuruluş Orhan'ın Final Yapmasının Ardından Mert Yazıcıoğlu'ndan Duygulandıran Veda Paylaşımı

Kuruluş Orhan'ın Final Yapmasının Ardından Mert Yazıcıoğlu'ndan Duygulandıran Veda Paylaşımı

yerli dizi Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.06.2026 - 10:36
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ATV'nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Orhan, sezon boyunca bir türlü istediği reyting oranlarını elde edemedi. Çarşamba akşamları yayınlanan Eşref Rüya ve Yeraltı'nın gerisinde kalan Kuruluş Orhan için final kaçınılmaz olurken sevilen dizi dün akşam (10 Haziran) ekranlara veda etti. Dizinin Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu, Instagram hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

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ATV'nin dönem dizisi Kuruluş Orhan, reyting kurbanı diziler arasında yer aldı. Kuruluş Orhan, 10 Haziran Çarşamba final yaparak ekranlara veda etti.

ATV'nin dönem dizisi Kuruluş Orhan, reyting kurbanı diziler arasında yer aldı. Kuruluş Orhan, 10 Haziran Çarşamba final yaparak ekranlara veda etti.

Burak Özçivit'in Kuruluş Osman dizisinden ayrılmasının ardından başlayan Kuruluş Orhan'ın başrolü Mert Yazıcıoğlu olmuştu. Kuruluş Osman'a nazaran düşük reyting oranları elde eden dizinin final yapacağı sezon boyunca gündem olurken sevilen dizi finalden kaçamadı.

Kuruluş Orhan, 10 Haziran Çarşamba akşamı final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, diziden bir fotoğraf yayınlayıp veda notu yazdı.

İşte Kuruluş Orhan'ın finali sonrası Mert Yazıcıoğlu'nun veda paylaşımı:

İşte Kuruluş Orhan'ın finali sonrası Mert Yazıcıoğlu'nun veda paylaşımı:

Mert Yazıcıoğlu, Kuruluş Orhan'dan bir fotoğrafını paylaşıp 'Unutulmayacak bir tecrübeydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.' notunu düştü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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