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Eşref Tek Ölmedi mi? Eşref Rüya'nın Son Sahnesi Kafa Karıştırdı

Eşref Tek Ölmedi mi? Eşref Rüya'nın Son Sahnesi Kafa Karıştırdı

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.06.2026 - 12:24
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Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 2. sezonuyla final yaparak ekran yolculuğunu tamamladı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya'nın finalinde yaşananlar sosyal medyanın gündemine otururken Eşref Tek karakterinin ölüp ölmediği kafa karıştırdı.

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Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, final bölümüyle ekrana geldi.

Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, final bölümüyle ekrana geldi.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya, 2. sezonuyla ekranlara veda etti. Eşref Rüya'nın finalinde Eşref Tek karakterinin öleceği ilk bölümden verilse de seyirci bu konuda bir ters köşe bekliyordu. Sevilen dizinin finalinde Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek karakteri ölürken son sahnede kafa karıştıran bir detay 'Eşref Tek ölmedi mi?' sorusunu akıllara getirdi.

Eşref Rüya'nın son sahnesi "Eşref Tek ölmedi mi?" tartışmalarına neden oldu.

Eşref Rüya'nın son sahnesi "Eşref Tek ölmedi mi?" tartışmalarına neden oldu.

Eşref Rüya'nın son sahnesinde Nisan ve kızı Eşref'in arabasıyla uzun bir yolculuğa çıkarken arabanın arkasında bir anda Eşref'in belirmesi seyirciyi şoke etti. Eşref Rüya seyircisinin bir kısmı Eşref'in ölmediğini iddia ederken diğer kısmı Eşref'in yoldaki görüntüsünün hayal olduğunu belirtti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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