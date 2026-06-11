Eşref Tek Ölmedi mi? Eşref Rüya'nın Son Sahnesi Kafa Karıştırdı
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Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 2. sezonuyla final yaparak ekran yolculuğunu tamamladı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya'nın finalinde yaşananlar sosyal medyanın gündemine otururken Eşref Tek karakterinin ölüp ölmediği kafa karıştırdı.
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Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, final bölümüyle ekrana geldi.
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Eşref Rüya'nın son sahnesi "Eşref Tek ölmedi mi?" tartışmalarına neden oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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