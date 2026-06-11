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Seyirci Beğendi mi? Eşref Rüya'nın Finaline Gelen Yorumlar

Seyirci Beğendi mi? Eşref Rüya'nın Finaline Gelen Yorumlar

yerli dizi Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.06.2026 - 13:37
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Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya 10 Haziran Çarşamba akşamı final yaptı. Eşref Rüya'nın büyük finalinde Eşref Tek karakteri ölürken son sahnede Eşref'in görünmesi kafaları karıştırdı. Eşref Rüya'nın final bölümüne sosyal medyadan gelen yorumları sizler için derledik.

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İddialı dizi Eşref Rüya, 47. bölümüyle final yaptı.

İddialı dizi Eşref Rüya, 47. bölümüyle final yaptı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle ekran macerasını tamamladı. Eşref Rüya'nın final bölümü özellikle son sahnesiyle bomba etkisi yarattı. Eşref Tek'in öldüğü final bölümünün son sahnesinde Eşref'in görünmesi 'Eşref Tek ölmedi mi?' sorusunu akıllara getirirken seyirciden finale dair yorum yağdı.

İşte Eşref Rüya'nın final bölümüne gelen yorumlardan bazıları:

İşte Eşref Rüya'nın final bölümüne gelen yorumlardan bazıları:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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