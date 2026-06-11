2 Dizi de Final Bölümüyle Düşüş Yaşadı: 10 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
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10 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan dizilerinin final bölümlerinin yayınlandığı 10 Haziran Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya ve ATV'nin dönem dizisi Kuruluş Orhan, final yaparak ekrana veda etti. Öte yandan Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu ilk bölümüyle ekrana geldi. Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın final bölümleri reyting düşüşü yaşarken Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle Kuruluş Orhan'ı solladı.
İşte, 10 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları...
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10 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
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10 Haziran Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:
10 Haziran Çarşamba AB Reyting Sonuçları:
10 Haziran Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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