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2 Dizi de Final Bölümüyle Düşüş Yaşadı: 10 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

2 Dizi de Final Bölümüyle Düşüş Yaşadı: 10 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Kuruluş Osman Reyting Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.06.2026 - 15:42
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10 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan dizilerinin final bölümlerinin yayınlandığı 10 Haziran Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya ve ATV'nin dönem dizisi Kuruluş Orhan, final yaparak ekrana veda etti. Öte yandan Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu ilk bölümüyle ekrana geldi. Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın final bölümleri reyting düşüşü yaşarken Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle Kuruluş Orhan'ı solladı.

İşte, 10 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları...

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10 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

10 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan dizilerinin final yaptığı, Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun ilk bölümünün ekrana geldiği 10 Haziran Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, final bölümüyle reyting düşüşü yaşamasına rağmen sezonu zirvede kapattı. 10 Haziran Çarşamba en çok izlenen dizi Eşref Rüya olurken yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun ilk bölümü Kuruluş Orhan'ın final bölümünü geçti. 

Kuruluş Orhan ise ekranlara reyting düşüşü yaşayarak veda etti.

10 Haziran Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

10 Haziran Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

10 Haziran Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

10 Haziran Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

10 Haziran Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

10 Haziran Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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