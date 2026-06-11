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1 Reytinge Düşmüştü: Yaz Dizisi Doğanın Kanunu, Reytinglerde Kuruluş Orhan'ın Finalini Geçti

1 Reytinge Düşmüştü: Yaz Dizisi Doğanın Kanunu, Reytinglerde Kuruluş Orhan'ın Finalini Geçti

yerli dizi Kuruluş Osman Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.06.2026 - 17:28
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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan, dün akşam (10 Haziran) ekrana gelen final bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Kuruluş Orhan'ın finaliyle aynı anda Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu ekrana gelirken iki yapım arasındaki reyting rekabeti merak edildi. Yeni dizi Doğanın Kanunu, 1 reytinge düşen Kuruluş Orhan'ın finalini reytinglerde geçti.

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Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer aldığı Kuruluş Orhan, düşük reytinglerin ardından final yaptı.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer aldığı Kuruluş Orhan, düşük reytinglerin ardından final yaptı.

ATV ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Kuruluş Orhan, büyük umutlarla başlamasına rağmen bir türlü istenen reyting oranlarına ulaşamadı. Son haftalarda 1 reytinge kadar düşen Kuruluş Orhan, 10 Haziran Çarşamba akşamı final bölümüyle ekranlara veda etti. Final bölümünde reyting düşüşü devam eden Kuruluş Orhan'a bir darbe de yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'ndan geldi.

Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle Kuruluş Orhan'ın finalini geçti.

Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle Kuruluş Orhan'ın finalini geçti.

Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerde yer aldığı Doğanın Kanunu, 10 Haziran akşamı ilk bölümüyle görücüye çıktı. Doğanın Kanunu'nun alacağı reyting oranı merak edilirken yeni dizi Kuruluş Orhan'ı AB ve ABC1 kategorilerinde geçmeyi başardı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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