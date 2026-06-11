1 Reytinge Düşmüştü: Yaz Dizisi Doğanın Kanunu, Reytinglerde Kuruluş Orhan'ın Finalini Geçti
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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan, dün akşam (10 Haziran) ekrana gelen final bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Kuruluş Orhan'ın finaliyle aynı anda Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu ekrana gelirken iki yapım arasındaki reyting rekabeti merak edildi. Yeni dizi Doğanın Kanunu, 1 reytinge düşen Kuruluş Orhan'ın finalini reytinglerde geçti.
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Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer aldığı Kuruluş Orhan, düşük reytinglerin ardından final yaptı.
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Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle Kuruluş Orhan'ın finalini geçti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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