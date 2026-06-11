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Kutsi, Doktorlar'da Levent'in Ela'yı Terk Ettiği Sahne Hakkında Yıllar Sonra Konuştu

Kutsi, Doktorlar'da Levent'in Ela'yı Terk Ettiği Sahne Hakkında Yıllar Sonra Konuştu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.06.2026 - 16:53
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Yıllar geçse de bazı dizi sahneleri izleyicilerin hafızasından silinmiyor. Doktorlar dizisinde Levent karakterine hayat veren Kutsi, konserinde aldığı sürpriz bir soruyla yıllar önceki o unutulmaz sahneyi yeniden gündeme taşıdı.

KAYNAK: Magazin Burada

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Doktorlar dizisinde Levent Atahanlı karakterini canlandıran Kutsi konserde ilginç bir soruya maruz kaldı.

Doktorlar dizisinde Levent Atahanlı karakterini canlandıran Kutsi konserde ilginç bir soruya maruz kaldı.

2006-2011 yıllarında yayınlanan Doktorlar'da canlandırdığı Levent Atahanlı karakteriyle hatırlanan Kutsi, dizinin bir sahnesinde Yasemin Ergene'nin canlandırdığı Ela karakteriyle evlenmekten vazgeçmişti. Söz konusu sahne yayınlandığı döneme damga vururken Doktorlar seyircisi bu travmayı hala atlatabilmiş değil.

Yaklaşık 15 yıl önce yayınlanan Levent'in Ela'yı düğün günü terk ettiği sahne, bugün ünlü şarkıcı Kutsi'ye bir hayranı tarafından soruldu.

Konseri sırasında bağıran bir hayranı, 'Ela'yı neden terk ettin?' sorusunu soruna herkes şoke oldu. Kutsi, hayranına 'Beni niye suçluyorsun, Levent’e sor. O sahne yüzünden 20 yıldır beddua işitiyorum.' yanıtını vererek yıllardır gündem olan konuya bir açıklık getirdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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