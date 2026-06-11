Kutsi, Doktorlar'da Levent'in Ela'yı Terk Ettiği Sahne Hakkında Yıllar Sonra Konuştu
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Yıllar geçse de bazı dizi sahneleri izleyicilerin hafızasından silinmiyor. Doktorlar dizisinde Levent karakterine hayat veren Kutsi, konserinde aldığı sürpriz bir soruyla yıllar önceki o unutulmaz sahneyi yeniden gündeme taşıdı.
KAYNAK: Magazin Burada
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Doktorlar dizisinde Levent Atahanlı karakterini canlandıran Kutsi konserde ilginç bir soruya maruz kaldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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