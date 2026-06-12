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Eşref Rüya'nın Sevilen Oyuncuları Dizi Final Yapar Yapmaz Yeni Projede Buluştu

Eşref Rüya'nın Sevilen Oyuncuları Dizi Final Yapar Yapmaz Yeni Projede Buluştu

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2026 - 17:08 Son Güncelleme: 12.06.2026 - 17:09
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya final yaptı. 10 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen 47. bölümüyle biten Eşref Rüya'nın iki oyuncusu, dizi final yapar yapmaz bir film projesiyle anlaştı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Petra Von Kant'ın Acı Gözyaşları
Film

Petra Von Kant'ın Acı Gözyaşları

Eşref Rüya
Dizi

Eşref Rüya

Çağatay Ulusoy
Oyuncu

Çağatay Ulusoy

Demet Özdemir
Oyuncu

Demet Özdemir

Kaan Turgut
Oyuncu

Kaan Turgut

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Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, 47. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamladı.

Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, 47. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamladı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya, 2. sezonuyla ekranlara veda etti. Eşref Rüya'nın finalinin ardından dizi oyuncularının yeni projeleri merak edilirken ilk haber dizinin ayrılmaz ikilisi Kadir ve Kenan'dan geldi. Birsen Altuntaş, Eşref Rüya oyuncularının yeni film projesini duyurdu.

Eşref Rüya'nın Kadir ile Kenan'ı Görkem Sevindik ve Kaan Turgut, finalin hemen ardından yeni projede bir araya geldi.

Eşref Rüya'nın Kadir ile Kenan'ı Görkem Sevindik ve Kaan Turgut, finalin hemen ardından yeni projede bir araya geldi.

Eşref Rüya'nın finalinin ardından dizinin Kadir'i Görkem Sevindik'in Gökahn Arı'nın yöneteceği 'Kantin' filminde rol alacağı açıklanmıştı. Birsen Altuntaş şimdi de Eşref Rüya'da Kadir'in sağ kolu Kenan'ı canlandıran Kaan Turgut'un yeni film projesinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Böylece Eşref Rüya'nın ayrılmaz ikilisi Kadir ve Kenan, yeni film projesinde de bir arada rol alacaklar.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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