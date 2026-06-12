Eşref Rüya'nın Sevilen Oyuncuları Dizi Final Yapar Yapmaz Yeni Projede Buluştu
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya final yaptı. 10 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen 47. bölümüyle biten Eşref Rüya'nın iki oyuncusu, dizi final yapar yapmaz bir film projesiyle anlaştı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, 47. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamladı.
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Eşref Rüya'nın Kadir ile Kenan'ı Görkem Sevindik ve Kaan Turgut, finalin hemen ardından yeni projede bir araya geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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