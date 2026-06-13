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Kıskanmak Oyuncusu, NOW'ın Taşacak Bu Deniz'e Rakip Karadeniz Dizisine Dahil Oldu

Kıskanmak Oyuncusu, NOW'ın Taşacak Bu Deniz'e Rakip Karadeniz Dizisine Dahil Oldu

yerli dizi Taşacak Bu Deniz Kıskanmak Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.06.2026 - 13:14
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TRT yapımı Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısının ardından Karadeniz dizilerine rağbet arttı. NOW, yeni sezon için Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'i duyururken iddialı diziye final yapan Kıskanmak oyuncusunun dahil olduğu açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW, yeni sezonda ekrana gelecek Karadeniz dizisi "Sevdam Karadeniz"in hazırlıklarına başladı.

NOW, yeni sezonda ekrana gelecek Karadeniz dizisi "Sevdam Karadeniz"in hazırlıklarına başladı.

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in reytingleriyle sezona damga vurmasının ardından NOW, Karadeniz dizisi hamlesi yaptı. Yeni yayın döneminin başlayacağı eylül ayında ekrana gelmesi planlanan 'Sevdam Karadeniz'in kadrosu yavaş yavaş tamamlanırken Birsen Altuntaş, NOW'ın final yapan Kıskanmak dizisi oyuncusunun yeni Karadeniz dizisine dahil olduğunu açıkladı.

Son olarak final yapan Kıskanmak'ta rol alan Şerif Erol, "Sevdam Karadeniz" dizisine dahil oldu.

Son olarak final yapan Kıskanmak'ta rol alan Şerif Erol, "Sevdam Karadeniz" dizisine dahil oldu.

Usta oyuncu Şerif Erol, 'Sevdam Karadeniz' dizisinde Yeniceli ailesinin reisi “Durali” rolüne hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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