Kıskanmak Oyuncusu, NOW'ın Taşacak Bu Deniz'e Rakip Karadeniz Dizisine Dahil Oldu
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TRT yapımı Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısının ardından Karadeniz dizilerine rağbet arttı. NOW, yeni sezon için Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'i duyururken iddialı diziye final yapan Kıskanmak oyuncusunun dahil olduğu açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW, yeni sezonda ekrana gelecek Karadeniz dizisi "Sevdam Karadeniz"in hazırlıklarına başladı.
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Son olarak final yapan Kıskanmak'ta rol alan Şerif Erol, "Sevdam Karadeniz" dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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