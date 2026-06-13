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Halef: Köklerin Çağrısı'ndan Ayrılan Aybüke Pusat'ın Yeni Projesi Belli Oldu

Halef: Köklerin Çağrısı'ndan Ayrılan Aybüke Pusat'ın Yeni Projesi Belli Oldu

Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.06.2026 - 15:29
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NOW dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'na sezon finalinde veda eden Aybüke Pusat'ın yeni projesi belli oldu. Halef'ten ayrılığı sosyal medyanın gündemine oturan Aybüke Pusat, diziden ayrılır ayrılmaz film projesiyle anlaştı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı'nın sezon finalinde başrol Aybüke Pusat kadroya veda etti.

NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı'nın sezon finalinde başrol Aybüke Pusat kadroya veda etti.

Halef: Köklerin Çağrısı'nın sezon finalinde tam 5 isim diziden ayrılırken bunlardan biri de başrol Melek'i canlandıran Aybüke Pusat oldu. Halef: Köklerin Çağrısı dizisindeki Melek karakterine sezon finalinde veda eden Aybüke Pusat, yeni projesiyle setlere dönmeye hazırlanıyor.

Halef: Köklerin Çağrısı'na veda eden Aybüke Pusat'ın yeni projesi belli oldu.

Halef: Köklerin Çağrısı'na veda eden Aybüke Pusat'ın yeni projesi belli oldu.

Başarılı oyuncu Aybüke Pusat, yönetmen koltuğunda Erkan Tunç’un oturduğu “En Mutlu Günümde” adlı bağımsız sinema filminde başrolü üstlenecek.

2017 yılında çektiği ilk uzun metraj filmi “Martı” ile dikkatleri üzerine çeken Erkan Tunç’un yazıp yöneteceği yapımda Aybüke Pusat yalnızca kamera karşısında yer almayacak. Ünlü oyuncu, filmdeki oyunculuğunun yanı sıra yapımcı olarak da projeye katkı sağlayacak.

Çekimlerinin temmuz ayının ilk günlerinde İstanbul’da başlaması planlanan filmde Pusat, “Nesrin” karakterine hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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