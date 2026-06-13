Halef: Köklerin Çağrısı'ndan Ayrılan Aybüke Pusat'ın Yeni Projesi Belli Oldu
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NOW dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'na sezon finalinde veda eden Aybüke Pusat'ın yeni projesi belli oldu. Halef'ten ayrılığı sosyal medyanın gündemine oturan Aybüke Pusat, diziden ayrılır ayrılmaz film projesiyle anlaştı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı'nın sezon finalinde başrol Aybüke Pusat kadroya veda etti.
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Halef: Köklerin Çağrısı'na veda eden Aybüke Pusat'ın yeni projesi belli oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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