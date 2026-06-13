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İkinci Çakır Vakası: Adanalı Bir Esnaf, Eşref Tek'in Ruhuna Lokma Dağıtacağını Duyurdu

İkinci Çakır Vakası: Adanalı Bir Esnaf, Eşref Tek'in Ruhuna Lokma Dağıtacağını Duyurdu

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.06.2026 - 14:52
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Eşref Rüya'nın finalinde Eşref Tek'in ölümü izleyicileri derinden etkilerken, dizinin ardından yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Adanalı bir esnafın, Eşref Tek'in ruhuna lokma dağıtacağını açıklaması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Eşref Rüya'nın büyük finali, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek'in ölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Eşref Rüya'nın büyük finali, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek'in ölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya final bölümüyle ekran macerasını noktalarken, dizinin baş karakteri Eşref Tek'in ölümü izleyicileri derinden etkiledi. Adana'da bir esnaf ise Kurtlar Vadisi'ndeki Çakır karakteri için yıllardır yapıldığı gibi Eşref Tek için lokma döktüreceğini açıkladı.

Adana'da bir esnafın, Eşref Tek'in anısına lokma dağıtacağını duyurması ise sosyal medyada gündem yarattı.

Adana'da bir esnafın, Eşref Tek'in anısına lokma dağıtacağını duyurması ise sosyal medyada gündem yarattı.

Eşref Tek için hayır yapmaya hazırlanan esnafın, finalden bir hafta sonra lokma döktüreceği öğrenilirken kurgu bir karakter için düzenlenen bu etkinlik, sosyal medya kullanıcıları arasında hem şaşkınlık hem de eğlenceli yorumlara neden oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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