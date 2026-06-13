İkinci Çakır Vakası: Adanalı Bir Esnaf, Eşref Tek'in Ruhuna Lokma Dağıtacağını Duyurdu
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Eşref Rüya'nın finalinde Eşref Tek'in ölümü izleyicileri derinden etkilerken, dizinin ardından yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Adanalı bir esnafın, Eşref Tek'in ruhuna lokma dağıtacağını açıklaması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Eşref Rüya'nın büyük finali, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek'in ölümüyle sosyal medyada gündem oldu.
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Adana'da bir esnafın, Eşref Tek'in anısına lokma dağıtacağını duyurması ise sosyal medyada gündem yarattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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