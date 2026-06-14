Ege Kökenli İzleyici Yorumlarıyla Dizi Senaryolarına Yapılan Müdahaleleri Eleştirdi
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Ünlü oyuncu Ege Kökenli, son günlerde Danla Bilic’in YouTube programı Danlacast’e konuk olmasıyla gündeme geldi. Programda oyunculuk kariyerinden sektörle ilgili görüşlerine kadar birçok konuda açıklama yaptı. Sohbet sırasında diziler ve senaryo süreçleri de konuşuldu. Danla Bilic’in yönelttiği sorular üzerine Ege Kökenli sektörde yaşanan bazı durumlarla ilgili düşüncelerini paylaştı. Özellikle dizi senaryolarında sonradan yapılan değişiklikler hakkındaki sözleri dikkat çekti.
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Danlacast programında dizilerin yapım sürecine dair konuşan Ege Kökenli, son yıllarda sıkça karşılaşılan bir konuya değindi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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