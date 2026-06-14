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Ege Kökenli İzleyici Yorumlarıyla Dizi Senaryolarına Yapılan Müdahaleleri Eleştirdi

Ege Kökenli İzleyici Yorumlarıyla Dizi Senaryolarına Yapılan Müdahaleleri Eleştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
14.06.2026 - 14:59
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Ünlü oyuncu Ege Kökenli, son günlerde Danla Bilic’in YouTube programı Danlacast’e konuk olmasıyla gündeme geldi. Programda oyunculuk kariyerinden sektörle ilgili görüşlerine kadar birçok konuda açıklama yaptı. Sohbet sırasında diziler ve senaryo süreçleri de konuşuldu. Danla Bilic’in yönelttiği sorular üzerine Ege Kökenli sektörde yaşanan bazı durumlarla ilgili düşüncelerini paylaştı. Özellikle dizi senaryolarında sonradan yapılan değişiklikler hakkındaki sözleri dikkat çekti.

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Danlacast programında dizilerin yapım sürecine dair konuşan Ege Kökenli, son yıllarda sıkça karşılaşılan bir konuya değindi.

Danlacast programında dizilerin yapım sürecine dair konuşan Ege Kökenli, son yıllarda sıkça karşılaşılan bir konuya değindi.

Oyuncu, bazı yapımlarda izleyici yorumlarının senaryolar üzerinde doğrudan etkili olmasını doğru bulmadığını söyledi. Program sırasında Danla Bilic de dizi sektörüne dair sorular yöneltti. Sohbet ilerledikçe konu senaryo değişikliklerine geldi. Ege Kökenli de bu konuda yaşanan örneklerden söz etti.

Başarılı oyuncu, sosyal medyada yapılan yorumların bazen yapım ekiplerini etkileyebildiğini ifade etti. Hatta bazı durumlarda çok genç izleyicilerin yorumlarının bile dikkate alınabildiğini dile getirdi. Konuşması sırasında örnek de veren Ege Kökenli, bazen 12 yaşındaki bir çocuğun yaptığı yorumun bile karar süreçlerini etkileyebildiğini söyledi. Bu durumun kendisine doğru gelmediğini belirtti.

Oyuncunun açıklamaları programın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Sosyal medyada da bu sözler kısa sürede paylaşılmaya başlandı. Dizilerde yaşanan senaryo değişiklikleri uzun süredir sektör içinde konuşulan konular arasında yer alıyor. Ege Kökenli de yaptığı açıklamayla bu tartışmaya kendi görüşlerini eklemiş oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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