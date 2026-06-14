Ege Kökenli İzleyici Yorumlarıyla Dizi Senaryolarına Yapılan Müdahaleleri Eleştirdi

Oyuncu, bazı yapımlarda izleyici yorumlarının senaryolar üzerinde doğrudan etkili olmasını doğru bulmadığını söyledi. Program sırasında Danla Bilic de dizi sektörüne dair sorular yöneltti. Sohbet ilerledikçe konu senaryo değişikliklerine geldi. Ege Kökenli de bu konuda yaşanan örneklerden söz etti.

Başarılı oyuncu, sosyal medyada yapılan yorumların bazen yapım ekiplerini etkileyebildiğini ifade etti. Hatta bazı durumlarda çok genç izleyicilerin yorumlarının bile dikkate alınabildiğini dile getirdi. Konuşması sırasında örnek de veren Ege Kökenli, bazen 12 yaşındaki bir çocuğun yaptığı yorumun bile karar süreçlerini etkileyebildiğini söyledi. Bu durumun kendisine doğru gelmediğini belirtti.

Oyuncunun açıklamaları programın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Sosyal medyada da bu sözler kısa sürede paylaşılmaya başlandı. Dizilerde yaşanan senaryo değişiklikleri uzun süredir sektör içinde konuşulan konular arasında yer alıyor. Ege Kökenli de yaptığı açıklamayla bu tartışmaya kendi görüşlerini eklemiş oldu.