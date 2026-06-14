Güller ve Günahlar’ın Yeni Sezonunda Dengeleri Değiştirecek Bir Karakterin Geleceği Ortaya Çıktı
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, ilk sezonunu tamamlamasının ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı dizide kadroya katılacak yeni isim şimdiden merak konusu oldu. Sezon finalinde verilen ipuçları yeni dönemde hikayenin genişleyeceğini gösterdi. Özellikle Serhat’ın ailesiyle ilgili gelişmeler dikkat çekti. Yapım ekibi yeni sezonda önemli bir karakteri izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu karakter için oyuncu arayışının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, dün akşam yayınlanan bölümüyle ilk sezonunu tamamladı.
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Hikayeye yeni sezonda önemli bir karakterin dahil olacağı ortaya çıktı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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