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Güller ve Günahlar’ın Yeni Sezonunda Dengeleri Değiştirecek Bir Karakterin Geleceği Ortaya Çıktı

Güller ve Günahlar’ın Yeni Sezonunda Dengeleri Değiştirecek Bir Karakterin Geleceği Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
14.06.2026 - 10:21
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, ilk sezonunu tamamlamasının ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı dizide kadroya katılacak yeni isim şimdiden merak konusu oldu. Sezon finalinde verilen ipuçları yeni dönemde hikayenin genişleyeceğini gösterdi. Özellikle Serhat’ın ailesiyle ilgili gelişmeler dikkat çekti. Yapım ekibi yeni sezonda önemli bir karakteri izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu karakter için oyuncu arayışının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, dün akşam yayınlanan bölümüyle ilk sezonunu tamamladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, dün akşam yayınlanan bölümüyle ilk sezonunu tamamladı.

Cumartesi akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan dizi, sezon boyunca hem ekran performansı hem de yurt dışındaki başarısıyla dikkat çekti. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve 120 ülkeye satılması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı yapım yeni sezon öncesi önemli gelişmelere sahne oldu. 

Dün akşam ekrana gelen bölümde Serhat’ın hayatını değiştirecek bir gelişme yaşandı. Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Serhat karakteri, Kader’in babası olduğunu öğrendi. Bölümün ardından izleyiciler yeni sezonda yaşanacakları merak etmeye başladı.

Hikayeye yeni sezonda önemli bir karakterin dahil olacağı ortaya çıktı.

Hikayeye yeni sezonda önemli bir karakterin dahil olacağı ortaya çıktı.

Serhat’ın babası Yusuf Tecer karakterinin yeni sezonda hikayeye dahil olacağı öğrenildi. Sezon finalinde verilen ipuçlarıyla birlikte bu karakter şimdiden merak edilmeye başlandı. Yusuf Tecer’in hikayeye hangi noktadan giriş yapacağı henüz açıklanmadı. Karakterin Serhat’ın hayatında nasıl bir değişime neden olacağı da yeni sezonun merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yapım ekibinin bu rol için oyuncu görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Yusuf Tecer’e hayat verecek ismin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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