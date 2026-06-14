Güller ve Günahlar’ın Yeni Sezonunda Dengeleri Değiştirecek Bir Karakterin Geleceği Ortaya Çıktı

Cumartesi akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan dizi, sezon boyunca hem ekran performansı hem de yurt dışındaki başarısıyla dikkat çekti. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve 120 ülkeye satılması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı yapım yeni sezon öncesi önemli gelişmelere sahne oldu.

Dün akşam ekrana gelen bölümde Serhat’ın hayatını değiştirecek bir gelişme yaşandı. Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Serhat karakteri, Kader’in babası olduğunu öğrendi. Bölümün ardından izleyiciler yeni sezonda yaşanacakları merak etmeye başladı.