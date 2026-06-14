Kanal D Dizisi Sezon Finaliyle Zirvede: 13 Haziran Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kanal D’de yayınlanan dizi günü ilk sırada tamamladı. Dizinin sezon finali bölümü izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Total grubunda ikinci sırada TRT 1 ekranlarında yayınlanan Katar - İsviçre Dünya Kupası Karşılaşması yer aldı. Üçüncü sırada ise Güller ve Günahlar’ın özet bölümü vardı.

AB kategorisinde ise tablo değişti. Bu grupta Katar - İsviçre Dünya Kupası Karşılaşması ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada Brezilya - Fas Dünya Kupası Karşılaşması yer aldı. Üçüncü sırada ise Güller ve Günahlar vardı ve günü üst sıralarda tamamladı.

ABC kategorisinde de Dünya Kupası maçları öne çıktı. Katar - İsviçre Dünya Kupası Karşılaşması bu kategoride de birinci oldu. Güller ve Günahlar ikinci sırada yer aldı. Brezilya - Fas Dünya Kupası Karşılaşması ise üçüncü sırada günü tamamladı.