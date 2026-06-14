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Kanal D Dizisi Sezon Finaliyle Zirvede: 13 Haziran Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kanal D Dizisi Sezon Finaliyle Zirvede: 13 Haziran Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
14.06.2026 - 11:55
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13 Haziran Cumartesi gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında hem diziler hem de Dünya Kupası karşılaşmaları izleyiciyle buluştu. Günün sonunda en çok izlenen yapımlar da netleşti. Özellikle Total, AB ve ABC kategorilerindeki sıralamalar dikkat çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar ile Dünya Kupası maçları arasında önemli bir rekabet yaşandı.

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Total kategorisinde günün birincisi Güller ve Günahlar oldu.

Total kategorisinde günün birincisi Güller ve Günahlar oldu.

Kanal D’de yayınlanan dizi günü ilk sırada tamamladı. Dizinin sezon finali bölümü izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Total grubunda ikinci sırada TRT 1 ekranlarında yayınlanan Katar - İsviçre Dünya Kupası Karşılaşması yer aldı. Üçüncü sırada ise Güller ve Günahlar’ın özet bölümü vardı. 

AB kategorisinde ise tablo değişti. Bu grupta Katar - İsviçre Dünya Kupası Karşılaşması ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada Brezilya - Fas Dünya Kupası Karşılaşması yer aldı. Üçüncü sırada ise Güller ve Günahlar vardı ve günü üst sıralarda tamamladı.

ABC kategorisinde de Dünya Kupası maçları öne çıktı. Katar - İsviçre Dünya Kupası Karşılaşması bu kategoride de birinci oldu. Güller ve Günahlar ikinci sırada yer aldı. Brezilya - Fas Dünya Kupası Karşılaşması ise üçüncü sırada günü tamamladı.

İşte 13 Haziran Cumartesi gününün reyting listeleri 👇

İşte 13 Haziran Cumartesi gününün reyting listeleri 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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