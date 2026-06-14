Kanal D Dizisi Sezon Finaliyle Zirvede: 13 Haziran Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu
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13 Haziran Cumartesi gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında hem diziler hem de Dünya Kupası karşılaşmaları izleyiciyle buluştu. Günün sonunda en çok izlenen yapımlar da netleşti. Özellikle Total, AB ve ABC kategorilerindeki sıralamalar dikkat çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar ile Dünya Kupası maçları arasında önemli bir rekabet yaşandı.
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Total kategorisinde günün birincisi Güller ve Günahlar oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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