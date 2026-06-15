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Gelinim Mutfakta’daki Sokak Röportajlarının Yapay Zeka Olduğu Fark Edildi

Gelinim Mutfakta’daki Sokak Röportajlarının Yapay Zeka Olduğu Fark Edildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
15.06.2026 - 08:56
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Gelinim Mutfakta programında yayınlanan bir bölüm sosyal medyada dikkat çekti. Programda yarışmacılar hakkında hazırlanan sokak röportajı görüntüleri izleyiciyle buluşturuldu. İlk bakışta normal bir röportaj çalışması gibi görünen görüntüler kısa sürede konuşulmaya başladı. Videolarda yer alan kişilerin yaptığı yorumlar izleyicilerin dikkatini çekti. Daha sonra görüntüler incelendiğinde farklı bir detay ortaya çıktı. Röportajlarda konuşan kişilerin gerçek insanlar olmadığı fark edildi. Programda kullanılan görüntülerin yapay zeka ile hazırlandığı anlaşıldı.

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Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta bir bölümünde sokak röportajına yer verdi ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta bir bölümünde sokak röportajına yer verdi ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Yarışmacılar hakkında hazırlanan videolarda çeşitli kişiler görüşlerini paylaşıyormuş gibi gösterildi. Ancak görüntülerde yer alan yüzler ve konuşmaların yapay zeka desteğiyle oluşturulduğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları da bu detayı kısa sürede fark etti. 

Yapay zeka ile hazırlanan sokak röportajları aslında son yıllarda internet ortamında sık sık karşımıza çıkıyordu. Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmaya başladığı dönemde bu tür içerikler oldukça popüler hale gelmişti. Birçok içerik üreticisi eğlence amaçlı benzer videolar hazırlıyordu. Yapay zeka ile oluşturulan kişiler farklı konular hakkında konuşuyormuş gibi gösteriliyordu.

Ancak bu kez benzer bir uygulamanın televizyon ekranlarında yer alması dikkat çekti. Gelinim Mutfakta programında kullanılan görüntüler sosyal medyada birçok kişinin yorum yapmasına neden oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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