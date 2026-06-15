Gelinim Mutfakta’daki Sokak Röportajlarının Yapay Zeka Olduğu Fark Edildi
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Gelinim Mutfakta programında yayınlanan bir bölüm sosyal medyada dikkat çekti. Programda yarışmacılar hakkında hazırlanan sokak röportajı görüntüleri izleyiciyle buluşturuldu. İlk bakışta normal bir röportaj çalışması gibi görünen görüntüler kısa sürede konuşulmaya başladı. Videolarda yer alan kişilerin yaptığı yorumlar izleyicilerin dikkatini çekti. Daha sonra görüntüler incelendiğinde farklı bir detay ortaya çıktı. Röportajlarda konuşan kişilerin gerçek insanlar olmadığı fark edildi. Programda kullanılan görüntülerin yapay zeka ile hazırlandığı anlaşıldı.
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Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta bir bölümünde sokak röportajına yer verdi ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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