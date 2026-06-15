Gelinim Mutfakta’daki Sokak Röportajlarının Yapay Zeka Olduğu Fark Edildi

Yarışmacılar hakkında hazırlanan videolarda çeşitli kişiler görüşlerini paylaşıyormuş gibi gösterildi. Ancak görüntülerde yer alan yüzler ve konuşmaların yapay zeka desteğiyle oluşturulduğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları da bu detayı kısa sürede fark etti.

Yapay zeka ile hazırlanan sokak röportajları aslında son yıllarda internet ortamında sık sık karşımıza çıkıyordu. Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmaya başladığı dönemde bu tür içerikler oldukça popüler hale gelmişti. Birçok içerik üreticisi eğlence amaçlı benzer videolar hazırlıyordu. Yapay zeka ile oluşturulan kişiler farklı konular hakkında konuşuyormuş gibi gösteriliyordu.

Ancak bu kez benzer bir uygulamanın televizyon ekranlarında yer alması dikkat çekti. Gelinim Mutfakta programında kullanılan görüntüler sosyal medyada birçok kişinin yorum yapmasına neden oldu.