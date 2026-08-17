Türkiye Karış Karış Ezberimde Diyenlere: Emojilerle Şehir Bilmece
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Emojilerle Şehir Avına Hoş Geldin! 🧩🇹🇷
Türkiye'yi kadar iyi tanıyorsun? Genel kültürüne, coğrafya bilgine ve ipucu çözme yeteneğine güveniyorsan eğlenceli bir Türkiye turu seni bekliyor! Karşına çıkan emoji kombinasyonlarını dikkatle incele. Emojiler bazen şehrin meşhur lezzetlerini, bazen tarihi simgelerini, bazen de kültürel mirasını temsil eder.
Bakalım emoji kodlarını çözüp tüm seviyeleri tamamlayan bir Şehir Ustası olabilecek misin?
Haritan hazır, dikkatini topla ve ilk tahminini yap! 🚀 Türkiye turu başlıyor!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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