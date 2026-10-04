Orkun Işıtmak’tan Takipçilerine Mehmet Şef’in Restoranı İçin Çağrı
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Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında çektiği videoda yaşanan gerginlikle ilgili sessizliğini bozdu. Videodaki tepkinin mutfak disiplinini öğretmeye yönelik olduğunu belirten Işıtmak, Google’da restorana düşük puan veren takipçilerine çağrıda bulunarak 'Aramızda en ufak bir sorun yok, lütfen yorumlarınızı silin' dedi.
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YouTube'da 12 milyondan fazla abonesi bulunan Orkun Işıtmak, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında bir gün boyunca çalışmak ve bu deneyimi kayda almak üzere harekete geçti.
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Kısa süreli gerginliğin ardından ekibin yanına dönen Mehmet Yalçınkaya, "Biraz sert oldu ama..." diyerek ortamı yumuşattı ve ekibini toplayarak Işıtmak’ı herkesle tanıştırdı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Orkun Işıtmak, şu ifadeleri kullandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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