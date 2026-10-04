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Orkun Işıtmak’tan Takipçilerine Mehmet Şef’in Restoranı İçin Çağrı

Orkun Işıtmak’tan Takipçilerine Mehmet Şef’in Restoranı İçin Çağrı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 09:12
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Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında çektiği videoda yaşanan gerginlikle ilgili sessizliğini bozdu. Videodaki tepkinin mutfak disiplinini öğretmeye yönelik olduğunu belirten Işıtmak, Google’da restorana düşük puan veren takipçilerine çağrıda bulunarak 'Aramızda en ufak bir sorun yok, lütfen yorumlarınızı silin' dedi.

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YouTube'da 12 milyondan fazla abonesi bulunan Orkun Işıtmak, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında bir gün boyunca çalışmak ve bu deneyimi kayda almak üzere harekete geçti.

YouTube'da 12 milyondan fazla abonesi bulunan Orkun Işıtmak, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında bir gün boyunca çalışmak ve bu deneyimi kayda almak üzere harekete geçti.

İzin alarak sabahın erken saatlerinde mekana giden Işıtmak, Mehmet Şef henüz restorana gelmeden mutfağa girerek ekiple tanıştı ve çekimlere başladı.

Ancak mekana geldiğinde kendisi beklenmeden mutfağa girildiğini ve çekim ekibinin kurulduğunu gören Mehmet Yalçınkaya duruma tepki gösterdi. Işıtmak'a yönelerek 'Abi sen hayırdır? Sen şu anda mutfağa girme, bekle. Biz seni ekiple tanıştıracağız' diyen Yalçınkaya'nın sert çıkışı karşısında şaşkınlık yaşayan Işıtmak, “Birinci dakikadan golümü yedim” ifadelerini kullandı. Çalışanların mikrofonları geri istemesi üzerine 'Kovulduk mu?' diye soran Işıtmak'ın tedirginliği yüzüne yansıdı.

Kısa süreli gerginliğin ardından ekibin yanına dönen Mehmet Yalçınkaya, "Biraz sert oldu ama..." diyerek ortamı yumuşattı ve ekibini toplayarak Işıtmak’ı herkesle tanıştırdı.

Kısa süreli gerginliğin ardından ekibin yanına dönen Mehmet Yalçınkaya, "Biraz sert oldu ama..." diyerek ortamı yumuşattı ve ekibini toplayarak Işıtmak’ı herkesle tanıştırdı.

Çekimlerin devamında Işıtmak’ı mutfağa kabul eden Yalçınkaya, ünlü YouTuber'a yemek hazırlama ve sunum teknikleri konusunda eğitim verdi.

İkili arasında yaşanan bu anların sosyal medyada geniş yankı uyandırması ve Mehmet Şef’in restoranına internet üzerinde düşük puanlar verilerek olumsuz yorumlar yapılması üzerine Orkun Işıtmak’tan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Orkun Işıtmak, şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Orkun Işıtmak, şu ifadeleri kullandı:

'Mehmet Şef'le yaptığımız videonun bazı yerlerinin çok yanlış anlaşılmış olduğunu üzülerek öğrendim. Benim onunla tanışmadan pat diye mutfağına dalmış olmama verdiği tepki %100 bana mutfak disiplinini öğretmeye yönelikti. Ama sırf bunun yüzünden Google gibi platformlarda restorana düşük puanlar veriliyormuş. Arkadaşlar, lütfen böyle bir şey yapmayın, yapan varsa da rica ediyorum yorumunu silsin. O platformlar gerçek misafirlerin gerçek deneyimlerini paylaşması için var, tıpkı bizim düşük puanlı restoranlar serimizdeki gibi. Aramızda en ufak bir sorun yok, hatta videoyu henüz sonuna kadar izlemeyenler varsa günün nasıl bittiğini görmek için kesinlikle tamamını izlesin derim.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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