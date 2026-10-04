Hazar Ergüçlü’nün Soma ve Madenci Aileleri İçin Yaptığı Konuşma Gündem Oldu

Toplumda yaşanan acılar karşısında hissettiği çaresizliği ve vicdan azabını dile getiren Ergüçlü, “Sadece bu adaletsizlikler bana fazla geliyor ve ne yaparsam yapayım bu üzüntüyü içimden atamıyorum. Biz adaletsizlikle mi yaşayacağız? Hep beraber, beraberce insanca yaşayamayacaksak nasıl bir toplum olacağız? Yaşar'ın çektiği acı biraz da bizim sorumluluğumuz değil mi?” sorularıyla salondakileri düşünmeye davet etti.

Konuşmasını Yaşar'dan özür dileyerek sürdüren Ergüçlü, “Onu anmaktan başka bir şey yapamadığım için Yaşar'dan özür diliyorum. Yine de elimizde bir tek umudumuz kaldı, onu da vermeyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.