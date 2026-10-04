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Hazar Ergüçlü’nün Soma ve Madenci Aileleri İçin Yaptığı Konuşma Gündem Oldu

Hazar Ergüçlü’nün Soma ve Madenci Aileleri İçin Yaptığı Konuşma Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 08:26
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33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Hazar Ergüçlü, ödül törenindeki konuşmasıyla damga vurdu. Ergüçlü, sahnedeki konuşmasında Soma’da yaşamını yitiren 37 yaşındaki madenci Kerim Ören’in oğlu Yaşar’ı anarak adaletsizliklere ve madenci ailelerinin yaşadığı acılara dikkat çekti.

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Kendi ailesinin de madencilik geçmişine değinen ünlü oyuncu, dedesinin ve ninesinin de kömür ve bakır madenlerinde çalıştığını belirterek duygusal anlar yaşadı:

Kendi ailesinin de madencilik geçmişine değinen ünlü oyuncu, dedesinin ve ninesinin de kömür ve bakır madenlerinde çalıştığını belirterek duygusal anlar yaşadı:

“Her madenci öldüğünde gözümün önüne kendi dedem, kendi ninem geliyor. İnsanca yaşayabilmek için, çocuklarını okutabilmek için verdikleri emek geliyor. Madenci çocuklarını ağlarken gördüğümde ben yaşamaktan, aldığım nefesten utanıyorum.”

"Biz Adaletsizlikle mi Yaşayacağız?"

Toplumda yaşanan acılar karşısında hissettiği çaresizliği ve vicdan azabını dile getiren Ergüçlü, “Sadece bu adaletsizlikler bana fazla geliyor ve ne yaparsam yapayım bu üzüntüyü içimden atamıyorum. Biz adaletsizlikle mi yaşayacağız? Hep beraber, beraberce insanca yaşayamayacaksak nasıl bir toplum olacağız? Yaşar'ın çektiği acı biraz da bizim sorumluluğumuz değil mi?” sorularıyla salondakileri düşünmeye davet etti.

Konuşmasını Yaşar'dan özür dileyerek sürdüren Ergüçlü, “Onu anmaktan başka bir şey yapamadığım için Yaşar'dan özür diliyorum. Yine de elimizde bir tek umudumuz kaldı, onu da vermeyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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