Hazar Ergüçlü’nün Soma ve Madenci Aileleri İçin Yaptığı Konuşma Gündem Oldu
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33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Hazar Ergüçlü, ödül törenindeki konuşmasıyla damga vurdu. Ergüçlü, sahnedeki konuşmasında Soma’da yaşamını yitiren 37 yaşındaki madenci Kerim Ören’in oğlu Yaşar’ı anarak adaletsizliklere ve madenci ailelerinin yaşadığı acılara dikkat çekti.
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Kendi ailesinin de madencilik geçmişine değinen ünlü oyuncu, dedesinin ve ninesinin de kömür ve bakır madenlerinde çalıştığını belirterek duygusal anlar yaşadı:
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"Biz Adaletsizlikle mi Yaşayacağız?"
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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