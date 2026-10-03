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İrlanda Basın Toplantısında Gerginlik: Ortamı Geren İsrailli Gazeteciye Mikrofon Müdahalesi

İrlanda Basın Toplantısında Gerginlik: Ortamı Geren İsrailli Gazeteciye Mikrofon Müdahalesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 22:57
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UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda ile İsrail'in karşılaşacağı maç öncesi İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson'un basın toplantısı gerginlikle sona erdi. Toplantıda söz alan İsrailli gazetecilerin soruları federasyon yetkililerinin müdahalesine yol açtı. Salondaki tartışmanın ayrıntıları ise toplantının nasıl bittiğini gösterdi.

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Hallgrimsson'un basın toplantısı yarıda kaldı.

Hallgrimsson'un basın toplantısı yarıda kaldı.

İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail, UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü Sırbistan'ın Backa Topola kentinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Maç öncesi İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson'un katıldığı basın toplantısı, İsrailli gazetecilerin soruları ve federasyon yetkililerinin müdahalesiyle gerginliğe dönüştü, toplantı da kısa sürede sonlandırıldı.

İsrailli gazeteci siyasi bir soru yöneltti.

İsrailli gazeteci siyasi bir soru yöneltti.

Toplantıda söz alan İsrailli kadın gazeteci, siyasi içerikli bir soru yöneltti. Gazeteci, İrlanda'nın desteklediği iddia edilen kesimleri hedef alarak 'Desteklediğiniz insanların ideolojisi için ne diyeceksiniz? İdeolojileri sadece öldürmek üzerine' dedi. Federasyon Basın Sorumlusu Kieran Crowley araya girerek 'Bugün böyle sorular almıyoruz. Sadece futbol' dedi. Gazeteci ısrar edince Crowley bir kez daha söz alarak 'Son toplantıda sorularınıza saygı göstermiştik ama bugün sadece futbol konuşacağız' dedi.

İlk maçtaki ırkçılık iddiası da gündemdeydi.

İlk maçtaki ırkçılık iddiası da gündemdeydi.

Ardından söz alan ikinci İsrailli gazeteci, İrlandalı oyuncuların maç sırasında İsrailli futbolculara 'maymun' dediğini öne sürdü. Crowley bu iddiaya 'Bu kesinlikle gerçek değil. Tamamen uydurma' diyerek karşılık verdi. Federasyon yetkilisi Gareth Maher'in gazetecinin elindeki mikrofonu almak istemesi üzerine ikili arasında sert bir tartışma yaşandı ve toplantı sona erdi. İlk karşılaşmada ise İsrailli taraftarların İrlandalı futbolcu Adam Idah'a maymun sesi çıkardığı iddiaları gündem olmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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