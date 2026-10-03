İrlanda Basın Toplantısında Gerginlik: Ortamı Geren İsrailli Gazeteciye Mikrofon Müdahalesi

Toplantıda söz alan İsrailli kadın gazeteci, siyasi içerikli bir soru yöneltti. Gazeteci, İrlanda'nın desteklediği iddia edilen kesimleri hedef alarak 'Desteklediğiniz insanların ideolojisi için ne diyeceksiniz? İdeolojileri sadece öldürmek üzerine' dedi. Federasyon Basın Sorumlusu Kieran Crowley araya girerek 'Bugün böyle sorular almıyoruz. Sadece futbol' dedi. Gazeteci ısrar edince Crowley bir kez daha söz alarak 'Son toplantıda sorularınıza saygı göstermiştik ama bugün sadece futbol konuşacağız' dedi.