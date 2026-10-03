İrlanda Basın Toplantısında Gerginlik: Ortamı Geren İsrailli Gazeteciye Mikrofon Müdahalesi
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UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda ile İsrail'in karşılaşacağı maç öncesi İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson'un basın toplantısı gerginlikle sona erdi. Toplantıda söz alan İsrailli gazetecilerin soruları federasyon yetkililerinin müdahalesine yol açtı. Salondaki tartışmanın ayrıntıları ise toplantının nasıl bittiğini gösterdi.
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Hallgrimsson'un basın toplantısı yarıda kaldı.
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İsrailli gazeteci siyasi bir soru yöneltti.
İlk maçtaki ırkçılık iddiası da gündemdeydi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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