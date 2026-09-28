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İsrailli Taraftar İrlandalı Futbolcuya Maymun Sesi Çıkararak Irkçılık Yaptı

İsrailli Taraftar İrlandalı Futbolcuya Maymun Sesi Çıkararak Irkçılık Yaptı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
28.09.2026 - 14:08
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UEFA Uluslar B Ligi'nde İsrail ile İrlanda'nın Macaristan'ın Debrecen kentinde oynadığı maç, skordan çok tribünde yaşananlarla konuşuluyor. İrlanda'nın 3-0 kazandığı karşılaşmada tribündeki yaklaşık 200 İsrailli taraftar, siyahi İrlandalı futbolcular Adam Idah ve James Abankwah'a maymun sesi çıkardı. İrlandalı orta saha Jayson Molumby durumu hakeme bildirdi ama maçın hakemleri bir şey duymadıklarını söyledi, UEFA delegesi de protokol işletilmediği için soruşturma açılamayacağını açıkladı. İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) ise konuyu kapatmaya niyetli değil; federasyon maç görüntülerini inceleyip UEFA'ya başvurmayı değerlendiriyor. Maçın son dakikalarında tribünden yükselen 'IDF' tezahüratları da tepkileri büyüttü.

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Tartışmaya neden olan anlar taraftar kamerasına böyle yansıdı

Molumby hakeme "Dinleyin" dedi, hakemler ırkçı bir tezahürat duymadıklarını söyledi

Molumby hakeme "Dinleyin" dedi, hakemler ırkçı bir tezahürat duymadıklarını söyledi

the42 ve Irish Times'ın aktardığına göre maymun sesleri iki kez yükseldi. İlki ilk yarıda, Idah İsrailli taraftarların bulunduğu tribünün önündeki taç çizgisinde topla buluştuğu sırada; ikincisi ise ikinci yarıda Abankwah'ın kaleyi bulmayan şutunun ardından. Nijeryalı bir baba ile İrlandalı bir annenin oğlu olan Idah, maçta takımının ikinci golünü atan isimdi.

İlk yarı bitmeden sesleri duyan Molumby, Alman hakem Harm Osmers ve dördüncü hakem Florian Exner'e kulaklarını işaret edip 'Dinleyin' dedi. Hakemler ırkçı bir tezahürat duymadıklarını belirtti ve oyun devam etti. Molumby'nin bildirimi sırasında açıkça ırkçılıktan söz etmemesi, UEFA'nın bu tür olaylar için öngördüğü sürecin başlamamasına yol açtı.

Maçın ardından UEFA delegesi FAI'ye, olay sahada usulüne uygun bildirilmediği ve hakemler de bir şey duymadığı için işlem yapılamayacağını iletti. Irish Times'ın aktardığı FAI açıklamasına göre Idah ise tezahüratları duyup duymadığından emin değil.

Son dakikalarda "IDF" tezahüratı yükseldi, FAI görüntüleri inceleyip UEFA'ya başvurabilir

Son dakikalarda "IDF" tezahüratı yükseldi, FAI görüntüleri inceleyip UEFA'ya başvurabilir

Tribündeki tablo yalnızca Idah'a yönelik seslerle sınırlı kalmadı. Jerusalem Post'un aktardığına göre maçın son dakikalarında İsrailli taraftarlar defalarca 'IDF, IDF' diye bağırarak İsrail ordusu lehine tezahürat yaptı. Yaklaşık 20 bin kişilik Nagyerdei Stadyumu'nda yalnızca 200 kadar İsrailli ve 20'ye yakın İrlandalı taraftar vardı; İrlanda federasyonu protesto endişesiyle maç için bilet satışı yapmamıştı.

FAI'nin açıklaması şöyle: 'Maç görüntülerini inceleyip ırkçılığa dair bir kanıt olup olmadığını belirlemeye çalışacağız. Eğer böyle bir kanıt varsa, olayla ilgili soruşturma açılmasını talep ederek UEFA'ya ileteceğiz.' UEFA ise hem ırkçı tezahüratlar hem de 'IDF' tezahüratlarıyla ilgili henüz yorum yapmadı.

Maç zaten gergin bir atmosferde oynandı. Gazze'deki savaş nedeniyle İrlanda'da karşılaşmanın boykot edilmesi yönünde yoğun baskı vardı; kaleci Gavin Bazunu maça çıkmayı reddetti. Sahaya çıkan İrlandalı oyuncular ise İsrail milli marşı sırasında başlarını eğdi, siyah kol bandı taktı ve rakiplerinin elini sıkmadı. İki takım 4 Ekim Pazar günü Sırbistan'da, bu kez seyircisiz oynanacak rövanşta yeniden karşılaşacak.

the42 muhabiri David Sneyd, FAI'nin açıklamasını böyle paylaştı:

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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