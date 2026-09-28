İsrailli Taraftar İrlandalı Futbolcuya Maymun Sesi Çıkararak Irkçılık Yaptı
UEFA Uluslar B Ligi'nde İsrail ile İrlanda'nın Macaristan'ın Debrecen kentinde oynadığı maç, skordan çok tribünde yaşananlarla konuşuluyor. İrlanda'nın 3-0 kazandığı karşılaşmada tribündeki yaklaşık 200 İsrailli taraftar, siyahi İrlandalı futbolcular Adam Idah ve James Abankwah'a maymun sesi çıkardı. İrlandalı orta saha Jayson Molumby durumu hakeme bildirdi ama maçın hakemleri bir şey duymadıklarını söyledi, UEFA delegesi de protokol işletilmediği için soruşturma açılamayacağını açıkladı. İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) ise konuyu kapatmaya niyetli değil; federasyon maç görüntülerini inceleyip UEFA'ya başvurmayı değerlendiriyor. Maçın son dakikalarında tribünden yükselen 'IDF' tezahüratları da tepkileri büyüttü.
Tartışmaya neden olan anlar taraftar kamerasına böyle yansıdı
Molumby hakeme "Dinleyin" dedi, hakemler ırkçı bir tezahürat duymadıklarını söyledi
Son dakikalarda "IDF" tezahüratı yükseldi, FAI görüntüleri inceleyip UEFA'ya başvurabilir
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