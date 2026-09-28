İsrailli Taraftar İrlandalı Futbolcuya Maymun Sesi Çıkararak Irkçılık Yaptı

the42 ve Irish Times'ın aktardığına göre maymun sesleri iki kez yükseldi. İlki ilk yarıda, Idah İsrailli taraftarların bulunduğu tribünün önündeki taç çizgisinde topla buluştuğu sırada; ikincisi ise ikinci yarıda Abankwah'ın kaleyi bulmayan şutunun ardından. Nijeryalı bir baba ile İrlandalı bir annenin oğlu olan Idah, maçta takımının ikinci golünü atan isimdi.

İlk yarı bitmeden sesleri duyan Molumby, Alman hakem Harm Osmers ve dördüncü hakem Florian Exner'e kulaklarını işaret edip 'Dinleyin' dedi. Hakemler ırkçı bir tezahürat duymadıklarını belirtti ve oyun devam etti. Molumby'nin bildirimi sırasında açıkça ırkçılıktan söz etmemesi, UEFA'nın bu tür olaylar için öngördüğü sürecin başlamamasına yol açtı.

Maçın ardından UEFA delegesi FAI'ye, olay sahada usulüne uygun bildirilmediği ve hakemler de bir şey duymadığı için işlem yapılamayacağını iletti. Irish Times'ın aktardığı FAI açıklamasına göre Idah ise tezahüratları duyup duymadığından emin değil.