Manchester City'ye Küme Düşme Tehlikesi: Premier Lig'in Rekor Puan Silme Cezası İstediği Öne Sürüldü

Jacobs'ın iddiasına göre City Premier Lig'den çıkarılırsa EFL de gerekçeli kararı inceleyecek ve dayanışma gereği kulübü alt liglerde de kabul etmeme yoluna gidebilecek. İngiliz basınında 'kıyamet senaryosu' olarak anılan bu ihtimal gerçekleşirse City'nin beşinci lig seviyesindeki National League'e kadar düşebileceği konuşuluyor.

Jacobs yine de bunun hukuken mümkün birkaç sonuçtan yalnızca biri olduğunu hatırlattı. Cezayı bağımsız panel belirleyecek ve Jacobs, süreç tamamlanmadan kesin rakamlar üzerinden yorum yapılmaması gerektiğini vurguladı. EFL'in tutumuna dair bu iddia da şimdilik resmi olarak doğrulanmış değil.