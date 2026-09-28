Manchester City'ye Küme Düşme Tehlikesi: Premier Lig'in Rekor Puan Silme Cezası İstediği Öne Sürüldü
Premier Lig'in mali kurallarını ihlal etmekle yargılanan Manchester City'de gözler artık verilecek cezaya çevrildi. talkSPORT muhabiri Ben Jacobs'ın aktardığına göre Premier Lig yönetimi, 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulunan kulüp için lig tarihinin en ağır puan silme cezası üzerinde duruyor; City'nin doğrudan küme düşürülmesi de masadaki seçenekler arasında. Jacobs, İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) de bu senaryoda Premier Lig'in yanında durmaya hazır olduğunu öne sürdü. Bağımsız komisyonun kararı 25 Eylül'de The Athletic tarafından duyurulmuştu. Ancak yaptırım henüz belirlenmedi ve kulüp, itiraz yoluna gideceğini açıkça belli etti. İngiliz futbolunun son yıllardaki en büyük davası böylece ceza aşamasına geçiyor.
Ben Jacobs'a göre Premier Lig, City için Everton'ın 10 puanlık rekorunu aşacak bir ceza üzerinde duruyor.
EFL'in de City'yi alt liglere kabul etmeme yönünde Premier Lig'e destek vereceği iddia edildi.
Kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak, masumiyetlerini kanıtlama kararlılığının ilk günkü kadar güçlü olduğunu söyledi.
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