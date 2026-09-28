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Manchester City'ye Küme Düşme Tehlikesi: Premier Lig'in Rekor Puan Silme Cezası İstediği Öne Sürüldü

Manchester City'ye Küme Düşme Tehlikesi: Premier Lig'in Rekor Puan Silme Cezası İstediği Öne Sürüldü

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
28.09.2026 - 14:17
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Premier Lig'in mali kurallarını ihlal etmekle yargılanan Manchester City'de gözler artık verilecek cezaya çevrildi. talkSPORT muhabiri Ben Jacobs'ın aktardığına göre Premier Lig yönetimi, 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulunan kulüp için lig tarihinin en ağır puan silme cezası üzerinde duruyor; City'nin doğrudan küme düşürülmesi de masadaki seçenekler arasında. Jacobs, İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) de bu senaryoda Premier Lig'in yanında durmaya hazır olduğunu öne sürdü. Bağımsız komisyonun kararı 25 Eylül'de The Athletic tarafından duyurulmuştu. Ancak yaptırım henüz belirlenmedi ve kulüp, itiraz yoluna gideceğini açıkça belli etti. İngiliz futbolunun son yıllardaki en büyük davası böylece ceza aşamasına geçiyor.

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Ben Jacobs'a göre Premier Lig, City için Everton'ın 10 puanlık rekorunu aşacak bir ceza üzerinde duruyor.

Ben Jacobs'a göre Premier Lig, City için Everton'ın 10 puanlık rekorunu aşacak bir ceza üzerinde duruyor.

Jacobs, talkSPORT'taki yayında Premier Lig'in City için 'önemli, rekor niteliğinde, çığır açan ve ağır' bir puan silme cezası istediğini, kulübün küme düşürülmesinin de gündemde olduğunu anlattı.

Bu talebin ne kadar büyük olduğunu anlamak için yakın geçmişe bakmak yeterli. Premier Lig tarihindeki en ağır puan silme cezası, Kasım 2023'te Everton'a verilen 10 puandı; bu ceza itiraz sonrası 6 puana indirildi. Nottingham Forest da Mart 2024'te 4 puan kaybetmişti. Ancak iki dosya da tek bir dönemi kapsayan kâr ve sürdürülebilirlik ihlalleriyle ilgiliydi. City'nin dosyası ise dokuz sezona yayılıyor ve 100'ü aşkın suçlama içeriyor.

EFL'in de City'yi alt liglere kabul etmeme yönünde Premier Lig'e destek vereceği iddia edildi.

EFL'in de City'yi alt liglere kabul etmeme yönünde Premier Lig'e destek vereceği iddia edildi.

Jacobs'ın iddiasına göre City Premier Lig'den çıkarılırsa EFL de gerekçeli kararı inceleyecek ve dayanışma gereği kulübü alt liglerde de kabul etmeme yoluna gidebilecek. İngiliz basınında 'kıyamet senaryosu' olarak anılan bu ihtimal gerçekleşirse City'nin beşinci lig seviyesindeki National League'e kadar düşebileceği konuşuluyor.

Jacobs yine de bunun hukuken mümkün birkaç sonuçtan yalnızca biri olduğunu hatırlattı. Cezayı bağımsız panel belirleyecek ve Jacobs, süreç tamamlanmadan kesin rakamlar üzerinden yorum yapılmaması gerektiğini vurguladı. EFL'in tutumuna dair bu iddia da şimdilik resmi olarak doğrulanmış değil.

Kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak, masumiyetlerini kanıtlama kararlılığının ilk günkü kadar güçlü olduğunu söyledi.

Kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak, masumiyetlerini kanıtlama kararlılığının ilk günkü kadar güçlü olduğunu söyledi.

Kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada Premier Lig sürecinin önünde hâlâ uzun bir yol olduğunu söyledi. Al Mubarak, kulübün masumiyetini kanıtlama kararlılığının ilk günkü kadar güçlü olduğunu belirtti; davanın katı gizlilik kuralları nedeniyle daha fazlasını paylaşamadıklarını, açıklamanın bu kurallara uygunluğu için birkaç kez hukuki kontrolden geçtiğini de ekledi.

Suçlamalar 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasındaki mali kayıtları, sponsorluk gelirlerini, oyuncu ve teknik direktör ödemelerini kapsıyor. Premier Lig dosyayı Şubat 2023'te bağımsız komisyona taşımış, duruşmalar Eylül ile Aralık 2024 arasında yapılmıştı. Komisyonun gerekçeli kararı henüz yayımlanmadı, kulübün aklandığı tek suçlamanın hangisi olduğu da bilinmiyor. Ceza açıklandıktan sonra itiraz süreci başlayacağı için nihai sonucun netleşmesi aylar sürebilir.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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