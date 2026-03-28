Manchester City 115 Ayrı Suçlamayla Yargılanacak: -60 Puan Ceza Alabilirler

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2026 - 19:24

Manchester City, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği iddialarıyla büyük bir yaptırım ihtimaliyle karşı karşıya. 115 ayrı suçlamayla yargılanan kulübün, suçlu bulunması halinde 40 ila 60 puan silme cezası alabileceği belirtiliyor. Karara ilişkin sonucun yaz aylarında açıklanması bekleniyor.

115 ayrı ihlalle suçlanıyorlar.

Manchester City, son yıllarda İngiltere Premier Lig’deki güçlü performansına rağmen Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği iddialarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. 115 ayrı suçlama kapsamında süren dava süreciyle ilgili İngiliz basınında yer alan değerlendirmelere göre, kulübün suçlu bulunması halinde ağır yaptırımlarla karşılaşma ihtimali bulunuyor.

40-60 puan aralığında ceza alabilirler.

Manchester City hakkında yürütülen süreçte en dikkat çeken olasılık puan silme cezası olarak öne çıkıyor. Hukuk çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, kulübün 40 ila 60 puan arasında bir yaptırımla karşılaşabileceği ifade ediliyor. Özellikle 60 puanlık bir cezanın, takımın ligdeki konumunu ciddi biçimde etkileyebilecek ölçüde ağır olacağı belirtiliyor.

Karar yarın açıklanacak.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
