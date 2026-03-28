Bakan Uraloğlu Türkiye'deki Sosyal Medyada Geçirilen Süreyi Açıkladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2026 - 18:11

Sosyal medyanın hayatımızda kapladığı yer malum. Günlük olarak ekran süremizin büyük bir bölümünü sosyal medya uygulamaları alıyor. Dünyada da durum farklı olmasa da yeni açıklanan sonuçlarda dünya ortalamasının üstünde olduğumuz görüldü. 

Abdulkadir Uraloğlu, dünya genelinde haftalık çevrim içi sosyal medya kullanımının 33 saat 27 dakika, Türkiye’de ise 41 saat 37 dakikaya ulaştığını açıkladı.

Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında internet ve sosyal medyada geçirilen süreleri değerlendirdi. “We Are Social 2026” verilerine göre dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanımı 18 saat 36 dakika, Türkiye’de ise 25 saat 4 dakikaya ulaştı.

Uraloğlu, 'Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise dünya genelinde 33 saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık.' ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Uraloğlu, günlük kullanım verilerine de değinerek Türkiye’de kullanıcıların en fazla zamanı Instagram üzerinde geçirdiğini belirtti. Uraloğlu, “Instagram'da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken YouTube'da 1 saat 28 dakika, TikTok'ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor.” ifadelerini kullandı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
