İngiltere-Uruguay Maçında Manuel Ugarte'ye İki Sarı Kart Gösteren Hakem Kırmızı Vermeyi Unuttu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2026 - 17:30

İngiltere’nin Wembley’de Uruguay’la 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında, Manuel Ugarte’ye iki sarı kart gösterildiği izlenimi oluşmasına rağmen oyunda kalması dikkat çekti. Manchester United forması giyen orta saha oyuncusu, maçın son bölümünde kırmızı kart görmüş gibi sahadan çıkacakken hakemlerin karar değiştirmesi büyük bir şaşkınlık yarattı.

İki kez sarı gördü, kırmızı çıkmadı.

Wembley’de yaşanan kaos anında, Manuel Ugarte, hakem Sven Jablonski tarafından iki kez uyarılmasına rağmen oyundan atılmadı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, ikinci yarıda yaptığı hatalı bir müdahale sonrası ilk sarı kartını gördü ve bu karar maçın ilerleyen bölümlerinde etkisini hissettirdi.

Karşılaşmadaki gerilim, 81. dakikada Ben White’ın İngiltere adına attığı golle zirveye çıktı. Ugarte, gole yoğun şekilde itiraz eden Uruguaylı oyuncular arasındaydı ve bu nedenle ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı. Ancak tribünlerde büyük şaşkınlık yaratan bir şekilde kırmızı kart çıkmadı ve oyuncu sahada kalmaya devam etti.

Hakemler kartı başkasına gösterdiklerini iddia etti.

Tribünler kırmızı kartı beklerken, dördüncü hakemin ikinci sarı kartın iptal edildiğini bildirmesi kafa karışıklığını daha da artırdı. Bu sıra dışı karar sayesinde Manuel Ugarte, 87. dakikada Emiliano Martinez ile değiştirilene kadar sahada kaldı ve olası bir maç cezasından da kurtuldu.

Karşılaşma sonrasında çıkan haberlerde, hakemlerin ilk sarı kartın aslında Jose Maria Gimenez’e verilmesi gerektiğini savunduğu öne sürüldü. Ancak bu açıklama, yaşanan karışıklığı izleyen futbol kamuoyunu ikna etmeye yetmedi.

Maguire isyan etti.

Durumu ITV’ye değerlendiren Harry Maguire, yaşanan karışıklığı şu sözlerle anlattı: “Bize, Manuel Ugarte’ye iki sarı kart gösterildiği ve ikincisinin iptal edildiği söylendi. Bu bizim için de ilk kez karşılaştığımız bir durum. Sonrasında ise ilk sarı kartın aslında Jose Maria Gimenez’e gösterildiği ifade edildi. Yani sonuçta Ugarte hiç sarı kart görmemiş oldu.”

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
