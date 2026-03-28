İngiltere-Uruguay Maçında Manuel Ugarte'ye İki Sarı Kart Gösteren Hakem Kırmızı Vermeyi Unuttu

Wembley’de yaşanan kaos anında, Manuel Ugarte, hakem Sven Jablonski tarafından iki kez uyarılmasına rağmen oyundan atılmadı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, ikinci yarıda yaptığı hatalı bir müdahale sonrası ilk sarı kartını gördü ve bu karar maçın ilerleyen bölümlerinde etkisini hissettirdi.

Karşılaşmadaki gerilim, 81. dakikada Ben White’ın İngiltere adına attığı golle zirveye çıktı. Ugarte, gole yoğun şekilde itiraz eden Uruguaylı oyuncular arasındaydı ve bu nedenle ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı. Ancak tribünlerde büyük şaşkınlık yaratan bir şekilde kırmızı kart çıkmadı ve oyuncu sahada kalmaya devam etti.