Mehmet Demirkol, Montella'nın Romanya Basınına Verdiği Cevabı Eleştirdi

'Vincenzo Montella'nın net hatasından dolayı biz 2026 Dünya Kupası'na gidemesek... Oluşacak kaybı düşünün! Maddi anlamda özellikle. Manevi tarafı da var tabii ki ama unutursun onu. 1 hafta sonra, 'gene gidemedik' dersin biter.

Maddi kaybı düşün! Sadece bizim için bile. Socrates'in reklam gelirlerindeki oynamaları düşün! Büyük yayıncıları düşün, turizm şirketlerini düşün! Vize komisyoncularını düşün. Uçak firmaları ne gelir elde edecek onu düşün. Anlatabildim mi? Devasa bir para var orada!

Dolayısıyla Vincenzo Montella'nın hata yapmasıyla, gazetecinin hata yapması aynı şey mi? Tamamen Montella'nın hatasından kaybettiğimizi düşünüyorum. Mesela o gün Uğurcan Çakır'ı oynatmadı, öyle bir hata yaptı. Bu tarz bir hamle dışında 2026 Dünya Kupası'na gidememenin faturasını tamamen teknik direktöre keseceğimiz bir durum yok.

Vincenzo Montella, A Milli Takım kadrosundan saygı görüyor. En önemlisi bu. İçeride saygı görüyor. Kendi takımında oynayamayan futbolcular, Vincenzo Montella tarafından milli takıma çağrılıyor ve performans olarak da karşılığını veriyor. Bu durum, Vincenzo Montella'nın içeride net şekilde saygı gördüğünü gösteriyor. Önemli olan da budur.'