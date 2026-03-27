Mehmet Demirkol, Montella'nın Romanya Basınına Verdiği Cevabı Eleştirdi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.03.2026 - 23:24

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Romanya’yı 1-0 yenerek play-off finaline yükselmesinin ardından gözler Kosova maçına çevrildi. Maç sonrası basın toplantısında bir gazetecinin, olası bir mağlubiyet durumunda istifa edip etmeyeceğini sorduğu Vincenzo Montella, soruya farklı bir karşılık vererek gazeteciye kendi hatalarında istifa edip etmeyeceğini yöneltti. Bu diyalog kamuoyunda tartışma yaratırken, Mehmet Demirkol, Montella’nın yaklaşımını eleştirerek farklı konumlardaki hataların aynı sonuçları doğurmayacağını ifade etti.

"Komiklik yapmış"

Mehmet Demirkol, Montella'nın cevabını beğenmediğini söyleyerek 'Kötü bir cevap bu. Komiklik yapmış. Aynı şey mi? O gazetede kaç kişi çalışıyor? Ve gazetecinin yaptığı hatanın sonuçları, Vincenzo Montella ile aynı etkiye mi sahip?' dedi.

Mehmet Demirkol açıklamasının devamında şunları söyledi:

'Vincenzo Montella'nın net hatasından dolayı biz 2026 Dünya Kupası'na gidemesek... Oluşacak kaybı düşünün! Maddi anlamda özellikle. Manevi tarafı da var tabii ki ama unutursun onu. 1 hafta sonra, 'gene gidemedik' dersin biter.

Maddi kaybı düşün! Sadece bizim için bile. Socrates'in reklam gelirlerindeki oynamaları düşün! Büyük yayıncıları düşün, turizm şirketlerini düşün! Vize komisyoncularını düşün. Uçak firmaları ne gelir elde edecek onu düşün. Anlatabildim mi? Devasa bir para var orada!

Dolayısıyla Vincenzo Montella'nın hata yapmasıyla, gazetecinin hata yapması aynı şey mi? Tamamen Montella'nın hatasından kaybettiğimizi düşünüyorum. Mesela o gün Uğurcan Çakır'ı oynatmadı, öyle bir hata yaptı. Bu tarz bir hamle dışında 2026 Dünya Kupası'na gidememenin faturasını tamamen teknik direktöre keseceğimiz bir durum yok.

Vincenzo Montella, A Milli Takım kadrosundan saygı görüyor. En önemlisi bu. İçeride saygı görüyor. Kendi takımında oynayamayan futbolcular, Vincenzo Montella tarafından milli takıma çağrılıyor ve performans olarak da karşılığını veriyor. Bu durum, Vincenzo Montella'nın içeride net şekilde saygı gördüğünü gösteriyor. Önemli olan da budur.'

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
