MHP'de "Ajan" Krizi İstifa Getirdi: İzzet Ulvi Yönter İstifa Etti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.03.2026 - 22:33

İzzet Ulvi Yönter, Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliği görevinden ayrıldığını açıkladı. Yönter, 'Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim' ifadeleriyle istifasını kamuoyuna duyurdu.

İzzet Ulvi Yönter'in üst üste paylaşımları sonrası istifa geldi.

İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ajan” ifadeleriyle dikkat çekti. 

Yönter paylaştığı ilk tweette, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerine yer verdi.

Ajan tweetinden sonra Yönter bir tweet daha paylaştı.

Yönter, 'Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…' paylaşımı da dikkat çekti.

Bu paylaşımdan 12 dakika sonra ise istifa ettiğini açıkladı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
