Hürmüz Boğazı Krizi Avrupa'da Benzin Krizine Döndü: Ucuz Benzin İçin Ülke Değiştiriyorlar

İsrail–ABD–İran geriliminin tetiklediği küresel enerji krizi kapsamında İspanya’da hükümet, akaryakıt fiyatlarının bir ayda %20 artması üzerine 20 ve 22 Mart’ta KDV oranını %21’den %10’a düşürdü.

Bu uygulama, komşu ülkeler Portekiz ve Fransa’dan birçok kişinin yakıt almak için İspanya’ya geçmesine yol açtı. Ülkede benzin istasyonlarında zaman zaman yoğunluk ve kuyruklar oluşurken, yalnızca akaryakıt almak amacıyla gelenlerin bir depo başına yaklaşık 20 euro tasarruf ettiği ifade edildi.