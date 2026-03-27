Hürmüz Boğazı Krizi Avrupa'da Benzin Krizine Döndü: Ucuz Benzin İçin Ülke Değiştiriyorlar

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.03.2026 - 20:09

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından küresel petrol arzında yaşanan kesintiler, İngiltere’nin bazı bölgelerinde akaryakıt istasyonlarında yoğunluğa yol açtı. Öte yandan sınır komşusu ülkelerde ise fiyatların daha düşük olması nedeniyle benzin almak için sınır ötesine yönelenlerin sayısında artış görüldü.

Portekiz ve Fransa, ucuz benzin için İspanya'ya aktı.

İsrailABDİran geriliminin tetiklediği küresel enerji krizi kapsamında İspanya’da hükümet, akaryakıt fiyatlarının bir ayda %20 artması üzerine 20 ve 22 Mart’ta KDV oranını %21’den %10’a düşürdü.

Bu uygulama, komşu ülkeler Portekiz ve Fransa’dan birçok kişinin yakıt almak için İspanya’ya geçmesine yol açtı. Ülkede benzin istasyonlarında zaman zaman yoğunluk ve kuyruklar oluşurken, yalnızca akaryakıt almak amacıyla gelenlerin bir depo başına yaklaşık 20 euro tasarruf ettiği ifade edildi.

İngiltere'deki istasyonlarda yoğunluklar gözleniyor.

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan kriz, küresel petrol arzında aksamalara yol açarken İngiltere’yi de etkiledi. Bu durumun ardından Derby kentindeki benzin istasyonlarında yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
