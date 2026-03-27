İran-Nijerya Maçında ABD'nin Saldırdığı Okulda Hayatını Kaybeden Çocuklar Unutulmadı

Oyuncular, kurdelelerle süslenmiş pembe ve mor çantalar taşıyarak sahaya çıktı. Bu davranışın, Tahran’ın Şajareh Tayyebeh Okulu’na düzenlenen ve İran’ın, ABD-İsrail ortak saldırılarının ilk gününde 175’ten fazla kişinin—aralarında çocuklar ve öğretmenlerin de bulunduğu—hayatını kaybettiğini açıkladığı saldırıya bir gönderme olduğu belirtildi.

İran Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi, oyuncuların bu protestoyu kurbanlarla dayanışma göstermek amacıyla sembolik bir eylem olarak gerçekleştirdiğini Reuters’a ifade etti. Nabi, “Kız okulunun bombalanmasından derinden etkilendiler ve üzüntülerini ifade etmek istediler. Bu, takımın ortak kararıydı. Birlik içindeyiz.” dedi.