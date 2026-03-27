İran-Nijerya Maçında ABD'nin Saldırdığı Okulda Hayatını Kaybeden Çocuklar Unutulmadı

İran-Nijerya Maçında ABD'nin Saldırdığı Okulda Hayatını Kaybeden Çocuklar Unutulmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.03.2026 - 19:39

İran Milli Takımı, bugün Türkiye’de oynanan bir maç öncesinde milli marşları çalarken siyah kol bandı taktı ve okul çantaları tuttu. Bir takım yetkilisi, bunun İran savaşının ilk gününde saldırılan okulda çocukların öldürülmesini protesto etmek amacıyla yapıldığını söyledi.

Dünya Kupası’na katılımı belirsiz olan İran, ABD, Meksika ve Kanada’daki turnuva öncesinde, Antalya Belek'te Nijerya ile bir hazırlık maçı yaptı.

"Takımın ortak kararı"

"Takımın ortak kararı"

Oyuncular, kurdelelerle süslenmiş pembe ve mor çantalar taşıyarak sahaya çıktı. Bu davranışın, Tahran’ın Şajareh Tayyebeh Okulu’na düzenlenen ve İran’ın, ABD-İsrail ortak saldırılarının ilk gününde 175’ten fazla kişinin—aralarında çocuklar ve öğretmenlerin de bulunduğu—hayatını kaybettiğini açıkladığı saldırıya bir gönderme olduğu belirtildi.

İran Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi, oyuncuların bu protestoyu kurbanlarla dayanışma göstermek amacıyla sembolik bir eylem olarak gerçekleştirdiğini Reuters’a ifade etti. Nabi, “Kız okulunun bombalanmasından derinden etkilendiler ve üzüntülerini ifade etmek istediler. Bu, takımın ortak kararıydı. Birlik içindeyiz.” dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
