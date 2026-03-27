Oscar'da Tarihi Bir Değişim Yaşanıyor: Oscar Artık Hollywood'da Olmayacak

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.03.2026 - 17:59

Akademi Ödülleri, 2002 yılından bu yana Dolby Theatre’da düzenleniyordu. Ancak tören, 2029 itibarıyla köklü bir değişikliğe giderek uzun süredir ev sahipliği yapan bu mekândan ayrılacak ve yeni bir döneme geçiş yapacak.

Törenler artık Hollywood'dan uzakta olacak.

Akademi Ödülleri, 2002’den bu yana Dolby Theatre’da düzenlenirken, 2029 itibarıyla yeni bir döneme girerek mekân değiştiriyor. Törenler, Los Angeles’ın daha merkezi bir konumundaki Peacock Theater’a taşınacak ve bu salon 2039’a kadar Oscar gecesine ev sahipliği yapacak.

Daha geniş kapasitesiyle dikkat çeken yeni adres, aynı zamanda organizasyonun simgelerinden biri haline gelen Hollywood yazısına olan yakınlığın da geride bırakılması anlamına geliyor.

2029 sonrasında yayınlar YouTube'a taşınacak.

Akademi Ödülleri’nde yaşanan değişim yalnızca mekânla sınırlı değil; yayın tarafında da köklü bir dönüşüm söz konusu. Yarım asrı aşkın süredir ABC ekranlarından izleyiciyle buluşan tören, 2029 itibarıyla YouTube üzerinden canlı ve ücretsiz olarak yayınlanacak.

Öte yandan 100. yıl kutlamalarının yapılacağı 2028 töreni, son kez Dolby Theatre’da düzenlenecek ve yine ABC’de ekrana gelecek. 2029’dan itibaren ise Oscar’lar, hem yayın platformu hem de organizasyon mekânı açısından yeni bir döneme resmen adım atacak.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
