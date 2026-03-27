Dünya Kupası'na Katılmak İçin Bir Maç Kaldı: Peki Önceki Turnuvalarda Neler Yaptık?

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.03.2026 - 17:32

Romanya'yı yendik ve Dünya Kupası Elemeleri Play Off Finali'nde Kosova'nın rakibi olduk.  Uzun yıllar sonra belki de ilk kez bu kadar Dünya Kupası'na yakınız. Son olarak 2002'de bu heyecanı yaşayan Türkiye, daha önce de 1954 yılında bu arenada boy göstermişti. 

24 yıllık hasret belki de Salı günü sona erecek. Avrupa futbolunun yükselen değerlerinden Kosova'yı yenersek D Grubu'nda rakiplerimiz bile hazır! 

Geçmişe dönerek Türkiye'nin iki turnuva performansını hatırlatıyoruz. 

İlk heyecan 1954'te...

Türkiye, 1954 FIFA Dünya Kupası’nda Batı Almanya, Macaristan ve Güney Kore’nin bulunduğu grupta yer aldı. Turnuvadaki ilk sınavında Batı Almanya karşısına çıkan milliler sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Ancak ikinci maçta Güney Kore karşısında 7-0 gibi tarihi bir galibiyet elde ederek dikkat çekti; bu skor, Dünya Kupası’nın en farklı sonuçları arasında anılmaya devam etti.

Grup aşamasında Macaristan ile karşılaşmayan Türkiye, puan eşitliği nedeniyle Batı Almanya ile bir kez daha play-off niteliğinde bir maça çıktı. Bu karşılaşmayı 7-2 kaybeden milliler, turnuvaya veda etti.

Türkiye’nin Dünya Kupası tarihindeki ilk golü ise Suat Mamat’tan geldi; Mamat, Batı Almanya maçının henüz 2. dakikasında fileleri havalandırarak bu unvanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı ekip, grupta oynadığı üç maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 2 puan topladı; toplamda 10 gol atarken kalesinde 11 gol gördü ve grubunu üçüncü sırada tamamladı.

Kadroda efsane isimler vardı.

1954 Dünya Kupası'ndaki kadroda Türk futboluna damga vurmuş isimler vardı:

Turgay Şeren, Rıdvan Bolatlı, Basri Dirimlili, Mustafa Ertan, Çetin Zeybek, Rober Eryol, Erol Keskin, Suat Mamat, İsmail Feridun Buğeker, Burhan Sargun, Lefter Küçükandonyadis, Şükrü Ersoy, Bülent Eken, Ali Beratlıgil, Mehmet Dinçer, Nedim Günar, Naci Erdem, Akgün Kaçmaz, Ahmet Berman, Necmi Onarıcı, Kadri Aytaç ve Coşkun Taş.

1958'de İsrail krizi yaşandı.

1954 yılında önemli bir aşama kaydeden milli takımımız 1958'de oynanan Dünya Kupası elemelerinde önemli bir tavır gösterdi. 

1958 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye, kura sonucunda İsrail ile eşleşti. Ancak dönemin siyasi şartları nedeniyle bu karşılaşmalara çıkmayı kabul etmeyen Türkiye, FIFA tarafından organizasyondan ihraç edildi ve turnuva yolculuğu eleme aşamasında sona erdi.

2002'ye kadar uzun bir hasret dönemi yaşandı.

Bu uzun 36 yıllık süreçte Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde bir türlü grup aşamasını aşamadı. Özellikle 1990 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan son karşılaşmada Sovyetler Birliği’ne karşı alınan mağlubiyet, turnuva umutlarını sonlandırdı. Benzer şekilde 1998 FIFA Dünya Kupası elemeleri sürecinde baraj maçlarına katılma hakkının çok az farkla kaçırılması, dönemin en çarpıcı başarısızlıkları arasında yer aldı.

Tarihi turnuvaya damga vurduk.

Türkiye, 2002 FIFA Dünya Kupası’nda C Grubu’nda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile eşleşti. Turnuva zorlu başladı, ancak tarihî bir başarıyla sonuçlandı.

İlk maçta Brezilya karşısında Hasan Şaş’ın golüyle öne geçen Türkiye, tartışmalı hakem kararlarının damga vurduğu mücadelede son dakikalarda gelen penaltı golüyle 2-1 mağlup oldu. Ardından Emre Belözoğlu’nun golüyle Kosta Rika ile 1-1 berabere kalındı ve umutlar son maça taşındı. Grup aşamasının son karşılaşmasında ise Hasan Şaş, Bülent Korkmaz ve Ümit Davala’nın golleriyle Çin 3-0 mağlup edilerek üst tura çıkıldı.

Son 16 turunda ev sahibi Japonya karşısında Ümit Davala’nın kafa golü galibiyeti getirdi. Çeyrek finalde Senegal ile oynanan ve normal süresi golsüz tamamlanan mücadelede, İlhan Mansız uzatmalarda attığı “altın gol” ile Türkiye’yi yarı finale taşıdı.

Yarı finalde yeniden Brezilya ile karşılaşan milliler, Ronaldo’nun golüne engel olamayarak finalin eşiğinden döndü. Ancak sergilenen futbol, Türkiye’yi turnuvanın en dikkat çeken ekiplerinden biri haline getirdi.

Üçüncülük maçında ev sahibi Güney Kore’yi mağlup eden A Milli Takım, Dünya Kupası’nı üçüncü sırada tamamlayarak tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.

2002'den sonra bir kez daha kapıya dayandık.

Türkiye, Play Off üzerinden Dünya Kupası'na katılmak için ilk maçta Romanya ile karşılaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 kazanan millilerimiz finale yükseldi. 

Slovakya'yı 4-3 yenen Kosova finaldeki rakibimiz olurken, kazanan takım Dünya Kupası'na direkt bilet alacak. 

Salı günü 21.45'te oynanacak maç belki de milli takımımız için yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
