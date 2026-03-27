Dünya Kupası'na Katılmak İçin Bir Maç Kaldı: Peki Önceki Turnuvalarda Neler Yaptık?

Türkiye, 1954 FIFA Dünya Kupası’nda Batı Almanya, Macaristan ve Güney Kore’nin bulunduğu grupta yer aldı. Turnuvadaki ilk sınavında Batı Almanya karşısına çıkan milliler sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Ancak ikinci maçta Güney Kore karşısında 7-0 gibi tarihi bir galibiyet elde ederek dikkat çekti; bu skor, Dünya Kupası’nın en farklı sonuçları arasında anılmaya devam etti.

Grup aşamasında Macaristan ile karşılaşmayan Türkiye, puan eşitliği nedeniyle Batı Almanya ile bir kez daha play-off niteliğinde bir maça çıktı. Bu karşılaşmayı 7-2 kaybeden milliler, turnuvaya veda etti.

Türkiye’nin Dünya Kupası tarihindeki ilk golü ise Suat Mamat’tan geldi; Mamat, Batı Almanya maçının henüz 2. dakikasında fileleri havalandırarak bu unvanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı ekip, grupta oynadığı üç maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 2 puan topladı; toplamda 10 gol atarken kalesinde 11 gol gördü ve grubunu üçüncü sırada tamamladı.