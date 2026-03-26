Dünya Kupası Yolundaki Play-Off Maçında Romanya'yı 1-0 Yenerek Finale Yükseldik
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya karşısında İspanya maçına göre 8 değişiklik yaptı. Montella, kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet ederken savunmayı Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’dan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler ve Kenan Yıldız görev aldı; forvette Kerem Aktürkoğlu oynadı. Sakatlıkları süren Merih Demiral ve Zeki Çelik ile Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı, Altay Bayındır, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül ise yedek soyundu.
İlk yarısı 0-0 ile geçilen maçta milliler iki genç yıldızı Arda ve Ferdi iş birliği ile golü buldu. 53.dakikada Arda'nın harika asisti Ferdi'nin şık dokunuşu ile 1-0 öne geçtik ve maçı da bu skorla tamamladık.
Milli takımımızın finaldeki rakibi 22.45'te başlayacak olan Slovakya-Kosova maçıyla belli olacak.
İlk yarıda baskımıza rağmen gol bulamadık.
Aradığımız golü Ferdi ile bulduk.
