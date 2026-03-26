Haberler
Spor
Futbol
Dünya Kupası Yolundaki Play-Off Maçında Romanya'yı 1-0 Yenerek Finale Yükseldik

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.03.2026 - 21:51

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya karşısında İspanya maçına göre 8 değişiklik yaptı. Montella, kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet ederken savunmayı Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’dan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler ve Kenan Yıldız görev aldı; forvette Kerem Aktürkoğlu oynadı. Sakatlıkları süren Merih Demiral ve Zeki Çelik ile Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı, Altay Bayındır, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül ise yedek soyundu.

İlk yarısı 0-0 ile geçilen maçta milliler iki genç yıldızı Arda ve Ferdi iş birliği ile golü buldu. 53.dakikada Arda'nın harika asisti Ferdi'nin şık dokunuşu ile 1-0 öne geçtik ve maçı da bu skorla tamamladık.

Milli takımımızın finaldeki rakibi 22.45'te başlayacak olan Slovakya-Kosova maçıyla belli olacak.

İlk yarıda baskımıza rağmen gol bulamadık.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya karşısında oyunun kontrolünü ele almak için ilk dakikalardan itibaren bastırdı. Sağ ve sol kanatlardan yapılan ataklar sonuç getirmezken, 7. dakikada Mert Müldür’ün ortasında Romanya savunması topu uzaklaştırdı. Kerem Aktürkoğlu’nun hızlı koşuları rakip savunmayı zorlasa da ilk ciddi fırsat 16. dakikada geldi; Kerem yerde kalınca kritik bir frikik kazandık.

17.dakikadaki frikikte topun başına Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler geçti, Hakan’ın şutu auta çıktı. 19. dakikada Abdülkerim Bardakcı ceza sahası dışından sert bir şut denedi ancak kaleci topu kontrol etti. Romanya’nın 23. dakikadaki atağı kornerle sonuçlandı; bu pozisyonda top direğe çarparken yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı, ancak hakem avantaja bıraktı.

Millilerimiz rakip yarı sahada çoğalmaya çalıştı, kanatlardan gelen topları merkezdeki oyuncularla buluşturmayı hedefledi ancak uzaktan denemeler golle sonuçlanmadı. 27. dakikada Kenan Yıldız’ın ortası faul gerekçesiyle durduruldu, 29. dakikada Arda Güler’in tehlikeli vuruşu üstten auta çıktı. 33. dakikada Kenan, Romanyalı Ratiu’yu üç kez ters düşürerek topu kornere gönderdi.

Romanya, topu kaybettiğinde tüm oyuncularını savunmaya çekti ve ceza sahasında etkili olmakta zorlandık. 35. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile Arda’nın duvar pası sonrası Arda sol kanattan içeri girmeye çalıştı; savunma topu engelledi ve korner kazandık. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı: 0-0.

Aradığımız golü Ferdi ile bulduk.

53.dakikada Arda'nın harika pasında savunma arkasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu şık bir dokunuşla skoru 1-0'a getirdi ve maç da bizim kontrolümüze geçti. 

Golden sonra 60. dakikada Kenan Yıldız’ın sert şutu üst direğe takıldı ve gol olmadı. Bu pozisyonun ardından Millilerimiz oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Romanya, golün hemen ardından geliştirdiği atakta yan direkten döndü. Arda Güler ve Kenan Yıldız ile üst üste etkili fırsatlar yakalandı.

71.dakikada Arda Güler ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı, kaleci Radu topu güçlükle kornere çeldi. Millilerimiz ikinci gol için baskısını artırdı. 

77.dakikada kalemizde büyük bir tehlikeyi atlattık.Romanya atağında şut kale direğinin içinden ceza sahasına geri döndü. Müsait pozisyondaki Rumen oyuncu topu auta attı, yan hakem de bayrağı kaldırdı.

82.dakikada Dragomir'in uzaklardan sert vuruşunda top yandan auta çıktı.

Son dakikalarda orta sahanın kontrolünü ele geçiren millilerimiz Orkun ve Hakan'ın paslarıyla tehlikeli olmaya başladı.

Maçta çalan son düdükle millilerimiz finale yükseldi! 

Şimdi Slovakya-Kosova maçının galibini bekliyoruz!

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
