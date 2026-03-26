Dünya Kupası Yolundaki Play-Off Maçında Romanya'yı 1-0 Yenerek Finale Yükseldik

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya karşısında oyunun kontrolünü ele almak için ilk dakikalardan itibaren bastırdı. Sağ ve sol kanatlardan yapılan ataklar sonuç getirmezken, 7. dakikada Mert Müldür’ün ortasında Romanya savunması topu uzaklaştırdı. Kerem Aktürkoğlu’nun hızlı koşuları rakip savunmayı zorlasa da ilk ciddi fırsat 16. dakikada geldi; Kerem yerde kalınca kritik bir frikik kazandık.

17.dakikadaki frikikte topun başına Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler geçti, Hakan’ın şutu auta çıktı. 19. dakikada Abdülkerim Bardakcı ceza sahası dışından sert bir şut denedi ancak kaleci topu kontrol etti. Romanya’nın 23. dakikadaki atağı kornerle sonuçlandı; bu pozisyonda top direğe çarparken yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı, ancak hakem avantaja bıraktı.

Millilerimiz rakip yarı sahada çoğalmaya çalıştı, kanatlardan gelen topları merkezdeki oyuncularla buluşturmayı hedefledi ancak uzaktan denemeler golle sonuçlanmadı. 27. dakikada Kenan Yıldız’ın ortası faul gerekçesiyle durduruldu, 29. dakikada Arda Güler’in tehlikeli vuruşu üstten auta çıktı. 33. dakikada Kenan, Romanyalı Ratiu’yu üç kez ters düşürerek topu kornere gönderdi.

Romanya, topu kaybettiğinde tüm oyuncularını savunmaya çekti ve ceza sahasında etkili olmakta zorlandık. 35. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile Arda’nın duvar pası sonrası Arda sol kanattan içeri girmeye çalıştı; savunma topu engelledi ve korner kazandık. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı: 0-0.